Обещали ливрею, а показали машину. AlphaTauri устроила двойную презентацию
В Нью-Йорке команда представила старое шасси в новой раскраске, но одновременно опубликовала рендеры свежей AT04
Презентации команд Формулы 1 в 2023 году пока получаются какими-то странными. Болельщикам уже три раза показывали ливрею на старых шасси, и даже Alfa Romeo пошла на хитрость, представив машину в фальшивой конфигурации.
Пятой по счету карты раскрыла AlphaTauri. В Линкольн-центре Нью-Йорка, где как раз стартовала модная неделя, команда показала свою новую раскраску – с фирменным цветам «младшей» команды Red Bull добавился красный, который отражает начало спонсорского контракта с польскими нефтяниками из Orlen.
Объясняя необычный выбор места церемонии, глава команды Франц Тост отметил: «В последние годы Формула 1 переживает невероятный рост популярности благодаря Netflix и социальным сетям.
Крайне важно поддерживать этот рост на местном рынке, так что я рад представить нашу ливрею 2023 года в Нью-Йорке и этим выразить признательность американской аудитории».
AlphaTauri AT04
Фото: Red Bull Content Pool
Одновременно AlphaTauri раскрыла и изображения своей новинки AT04, опубликовав ее рендеры. Прежде всего обращает на себя внимание конструкция задней подвески – в сезоне-22 команда из Фаэнцы поступила консервативно и оставила схему на тягах. Но сейчас уже можно видеть толкающие рычаги, которые дают большой выигрыш в плане аэродинамики.
Также примечательно, что на рендерах вообще нет вентиляционных прорезей в понтонах или боковинах капота. Скорее всего, их можно будет увидеть на реальной машине.
AlphaTauri AT04
Фото: Red Bull Content Pool
AlphaTauri не лучшим образом провела минувший сезон, заняв лишь девятое место в Кубке конструкторов. Машина AT03 неплохо выглядела на медленных трассах, но на быстрых ей явно не хватало прижимной силы.
Пьер Гасли, выступавший за команду с 2019 года, ушел в Alpine, его место занял Ник де Врис, в активе которого пока всего одна гонка в Ф1. Юки Цунода готовится начать свой третий сезон в составе AlphaTauri.
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