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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Самое интересное

Оба пилота Mercedes вылетели с трассы с интервалом в минуту! И оба раза рядом был Расселл

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, Главный редактор

Действующий чемпион мира ограничился повреждением крыла, а вот его напарник поучаствовал в зрелищной аварии

Оба пилота Mercedes вылетели с трассы с интервалом в минуту! И оба раза рядом был Расселл

Гран При Эмилии-Романьи с самого начала трудно было назвать скучным, но на 31-м круге развитие событий на трассе превзошло, пожалуй, все ожидания. В течение минуты с небольшим за пределами трассы оказались оба пилота чемпионского коллектива – причем один из автомобилей был серьезно разбит в аварии. И вторым участников аварии был пилот, которому прочат место в Mercedes уже в следующем году.

 

Первым ошибку допустил Льюис Хэмилтон, находившийся на 2-й позиции и обгонявший в этот момент группу круговых. Действующий чемпион мира перед поворотом Тоза сместился на среднюю часть трассы, опережая Джорджа Расселла – но не смог удержаться на асфальте и, проехав по гравийной зоне безопасности, ткнулся в отбойник и сломал переднее крыло. Пилот смог вернуться на трассу, но откатился в конец первой десятки.

 

Едва Хэмилтон успел выбраться из гравийной ловушки и направиться в боксы, как на подходе к повороту Тамбурелло столкнулись сражавшиеся за 9-е место Валттери Боттас и Джордж Расселл.

 

Британец пытался обогнать финна, но в какой-то момент болиду Williams не осталось места – и гонщик зацепил правыми колесами мокрую обочину, после чего потерял контроль над машиной и врезался в соперника.

 

Оба автомобиля были разбиты, а гонщики обменялись эмоциональными жестами.

 

После этой аварии гонка была остановлена для уборки трассы.  

Первым свое мнение об инцидентах озвучил Расселл: «Со мной все в порядке, просто я разочарован. В конце концов, это просто неудачный инцидент. Каждый вправе защищать свою позицию, но скорость в 330 километров в час все же тоже следует уважать. Я чувствую вину перед командой, мы сегодня заслуживали большего».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Льюис Хэмилтон , Валттери Боттас , Джордж Расселл
Команды Williams , Mercedes
Автор Кирилл Качнов

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