Гран При Эмилии-Романьи с самого начала трудно было назвать скучным, но на 31-м круге развитие событий на трассе превзошло, пожалуй, все ожидания. В течение минуты с небольшим за пределами трассы оказались оба пилота чемпионского коллектива – причем один из автомобилей был серьезно разбит в аварии. И вторым участников аварии был пилот, которому прочат место в Mercedes уже в следующем году.

Первым ошибку допустил Льюис Хэмилтон, находившийся на 2-й позиции и обгонявший в этот момент группу круговых. Действующий чемпион мира перед поворотом Тоза сместился на среднюю часть трассы, опережая Джорджа Расселла – но не смог удержаться на асфальте и, проехав по гравийной зоне безопасности, ткнулся в отбойник и сломал переднее крыло. Пилот смог вернуться на трассу, но откатился в конец первой десятки.

Едва Хэмилтон успел выбраться из гравийной ловушки и направиться в боксы, как на подходе к повороту Тамбурелло столкнулись сражавшиеся за 9-е место Валттери Боттас и Джордж Расселл.

Британец пытался обогнать финна, но в какой-то момент болиду Williams не осталось места – и гонщик зацепил правыми колесами мокрую обочину, после чего потерял контроль над машиной и врезался в соперника.

Оба автомобиля были разбиты, а гонщики обменялись эмоциональными жестами.

После этой аварии гонка была остановлена для уборки трассы.

Первым свое мнение об инцидентах озвучил Расселл: «Со мной все в порядке, просто я разочарован. В конце концов, это просто неудачный инцидент. Каждый вправе защищать свою позицию, но скорость в 330 километров в час все же тоже следует уважать. Я чувствую вину перед командой, мы сегодня заслуживали большего».