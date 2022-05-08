Оба пилота Aston Martin начнут гонку в Майами с пит-лейна

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На пятом этапе сезона Ф1 Лэнс Стролл впервые в сезоне прошел в финал квалификации, а Себастьян Феттель должен был начинать борьбу 13-м – но ни один из пилотов не выехал на решетку.

«Очень обидно, – сказал Стролл в эфире Sky. – У нас была сильная квалификация, но возникла небольшая проблема с топливом, я не уверен точно, какая именно. Мы попробуем все исправить и стартовать с пит-лейна».

Позже репортер Тед Кравиц объяснил, что в Ф1 существует практика охлаждать топливо – и FIA устанавливает на каждом Гран При минимальную планку температуры. Замер у Astin Martin показал превышение лимита, потому в команде предпочли устранить это нарушение и начинать гонку с пит-лейна, чтобы не рисковать штрафом после финиша.

Позиции Феттеля и Стролла на решетке останутся свободными.