«Оба хороши». Экс-пилот Ф1 разобрал поединок Макса и Льюиса

Гонка в Джидде стала отражением того напряжения, которое витает в паддоке на финальном отрезке сезона. После многих лет доминирования у Mercedes наконец-то нашелся действительно достойный соперник – Red Bull Racing.

С первого Гран При лидеры двух команд, Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен, начали упорное сражение – и продолжали его до самого конца чемпионата. В Саудовской Аравии их дуэль стала украшением гонки, хотя и не обошлась без нескольких спорных эпизодов.

Голландец получил от судей два штрафа и остался вторым, после чего соперники сравнялись по очкам перед решающим этапом сезона.

Бывший гонщик Ф1 Джолион Палмер назвал главным моментом попытку атаки со стороны Хэмилтона в первом повороте 37-го круга, когда Ферстаппен остался лидером лишь ценой выезда за пределы трассы – и последовавшее за ней столкновение гонщиков, когда Максу скомандовали пропустить Льюиса.

«За этой атакой последовала какая-то суета, – написал Палмер в колонке на сайте Ф1. – Команды и FIA пытались разобраться в ситуации, причем к этому моменту Ферстаппен уже дважды переходил черту допустимого в борьбе колесо в колесо.

Контакт между пилотами, когда Ферстаппен в первый раз попробовал пропустить Хэмилтона, стал глупым моментом в исполнении обоих.

Хэмилтон должен был выходить вперед, а не сбрасывать скорость и плестись позади соперника. А Ферстаппен, похоже, в раздражении ударил по тормозам и стал инициатором столкновения, которое было совершенно лишним.

Оба гонщика пытались получить преимущеcтво DRS на следующий прямой. Честно говоря, такого вообще не должно происходить.

Получив указание пропустить Хэмилтона, Ферстаппен не должен иметь возможности тотчас отыграться. Понятно, что судьи и не позволили бы ему подобного, как это случилось спустя несколько кругов».

Палмер добавил: «Гонка вышла невероятно драматичной, превратившись в не самую приятную историю соперничества двух совершенно разных гонщиков.

Ферстаппен всегда действовал агрессивно. А сейчас, когда на кону титул, он, кажется, готов рисковать еще больше. Ведь если гонка заканчивается двойным сходом, это на руку тому из пилотов, кто лидирует в таблице.

Хэмилтон же, напротив, всеми средствами избегал контакта, ведь это могло стоить ему чемпионата. Если бы перед Абу-Даби он отставал на восемь очков, то едва ли смог бы отыграть их за одну гонку. Ситуация была бы не в его руках.

Жаль, что исход этой гонки определили судьи, а не потрясающая борьба на трассе. Но сложно спорить и с тем, что воскресный результат стал отражением всего, что произошло в этот день».