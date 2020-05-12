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Об уходе Феттеля из Ferrari объявят сегодня

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Об уходе Феттеля из Ferrari объявят сегодня
Автор:
, Главный редактор
12 мая 2020 г., 06:14

Четырехкратный чемпион мира не смог договориться с итальянской командой о продлении контракта

Себастьян Феттель и Ferrari не пришли к согласию во время переговоров о возможности продления контракта немецкого гонщика. Таким образом, четырехкратный чемпион мира покинет итальянскую команду в конце этого сезона. Об этом со ссылкой на заслуживающие доверия источники сообщает немецкий сайт Motorsport-Total, входящий в структуру сайтов Motorsport.com.

По данным источника, официальное заявление команды о расставании с немецким пилотом может появиться уже сегодня, причем в первой половине дня.

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Автор Кирилл Качнов

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