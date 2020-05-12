Об уходе Феттеля из Ferrari объявят сегодня
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Четырехкратный чемпион мира не смог договориться с итальянской командой о продлении контракта
Себастьян Феттель и Ferrari не пришли к согласию во время переговоров о возможности продления контракта немецкого гонщика. Таким образом, четырехкратный чемпион мира покинет итальянскую команду в конце этого сезона. Об этом со ссылкой на заслуживающие доверия источники сообщает немецкий сайт Motorsport-Total, входящий в структуру сайтов Motorsport.com.
По данным источника, официальное заявление команды о расставании с немецким пилотом может появиться уже сегодня, причем в первой половине дня.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Кирилл Качнов
Об уходе Феттеля из Ferrari объявят сегодня
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2 июл. - 5 июл.
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