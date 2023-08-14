О целях Ferrari на остаток сезона, Сайнсе и превосходстве Макса. Большое интервью Леклера

В октябре будущего года Шарль Леклер проведет свой сотый Гран При за Ferrari. Они вместе с 2020-го, одержали пять побед, но пока гонщик так и не смог всерьез побороться за мечту всей своей жизни – звание чемпиона мира.

В интервью Роберто Кинкеро он объяснил, как оценивает нынешнюю ситуацию в команде и часто ли задумывается о переходе к соперникам.

Вспомним 14 февраля, презентацию SF-23. Прекрасный день в Маранелло, множество болельщиков и невероятный оптимизм. Когда ты понял, что в действительности все не столь здорово?

Зимой мотивация была невероятной. Мы закончили прошлый год вторыми в обоих зачетах чемпионата и нацеливались в 2023-м сразиться за титулы. Но первый же уик-энд в Бахрейне дал понять, что все намного сложнее. А после второго нам пришлось забыть об изначальном сценарии.

Ты должен уметь принимать такие вещи. Я впервые прошел через подобное в 2020-м (когда Ferrari заняла лишь шестое место в Кубке конструкторов – прим.ред.) – тогда мы сразу поняли, что результаты будут намного ниже ожиданий.

В такие моменты важнее всего четко следовать в выбранном направлении, поскольку очень просто сбиться с пути. У трудностей никогда не бывает какой-то одной причины. Вы оказываетесь в сложной ситуации из-за сочетания факторов. И тогда важно решать проблемы одну за одной, не пытаясь справиться со всеми разом.

Но сейчас, если сравнивать с 2020-м, ощущения лучше. Сейчас я убежден, что мы на верном пути, причем все работают сообща. Понятно, что соперники тоже не стоят на месте, но мы нацелены как можно быстрее вернуться на вершину.

Со стороны кажется, что Ferrari быстра в квалификациях, но не отличается особенной скоростью в гонках…

Честно говоря, ситуация странная. На одном быстром круге машина действительно едет неплохо, а в гонке с ней начинаются проблемы. Этап за этапом мы разбирались, по какой причине это происходит – и сейчас уже точно известно, как исправить такую ситуацию.

Но в Формуле 1 все требует времени. Мы продвигаемся вперед и продолжим это движение, однако до Red Bull еще очень далеко.

Шарль Леклер, Ferrari SF-23 Фото: Эрик Юниус

Каковы цели команды на вторую половину чемпионата?

Если говорить о реалистичных задачах – выйти на второе место по скорости позади Red Bull и сократить отставание от них. Если же говорить про 2024-й, то вся команда нацелена вернуться на вершину и дать бой RBR. Признаюсь честно, сделать это в нынешнем сезоне не представляется возможным. Так что нам важно финишировать впереди McLaren, Aston Martin и Mercedes.

В чем, по-твоему, причина столь явного доминирования Red Bull и Макса Ферстаппена?

Прежде всего, Макс отличный пилот. Но даже это не может объяснить настолько серьезного разрыва между ним и Серхио [Пересом]. Мне кажется, едва ли возможно разобраться в этой ситуации, глядя снаружи. Только сама команда точно знает, в чем дело.

Порой разница между их гонщиками слишком велика – хотя угнаться за таким пилотом, как Макс, невероятно сложно. Повторюсь, мне сложно делать здесь какие-то оценки.

Нередко можно слышать, что управлять машинами Ф1 нового поколения стало сложнее, чем прежними. Действительно ли отличия от 2021 года столь значительны?

Это правда. До 2021-го на протяжении 10-15 лет поведение машин оставалось более или менее одинаковым. Но с прошлого сезона изменилась вся философия, и команды продолжают постигать ее.

Нынешние машины гораздо сильнее реагируют на изменение условий, потому очень просто одним небольшим изменением настроек вместо хорошего баланса получить неудачный. Именно поэтому мы так часто видим изменения в расстановке сил.

Подиум: Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки, Шарль Леклер, Ferrari, третье место Фото: Red Bull Content Pool

Как развиваются ваши отношения с Карлосом Сайнсом? Слухи доносили, что в первой половине этого сезона между вами возникли трения…

Я много времени провожу в социальных сетях, потому вижу и слышу, что там происходит. И картина, которая там описывается, имеет мало общего с реальностью. У нас с Карлосом отличные отношения, мы умеем сообща работать над машиной, а между собой ладим еще и потому, что в жизни у нас разные интересы.

Разумеется, между нами есть соперничество. Мы ведь выступаем в Формуле 1, и я люблю этот спорт именно за конкуренцию. И те реплики, которые вы порой слышите по радио, объясняются именно желанием быть быстрее. Мы оба стремимся к максимальному результату, это нормально.

Кроме того, любой гонщик Ferrari знает, что к нему приковано больше внимания, чем к остальным. Это нормально. У нас в команде продуктивные отношения, и мы вместе стремимся к общим целям.

Перейдем к неизбежной теме о твоем будущем…

Ferrari всегда была моей любовью. Я мечтал оказаться в этой команде – и сейчас выступаю за нее. Понятно, что никто в Маранелло не может быть доволен нашей нынешней ситуацией. Но сам я чувствую себя здесь как дома. Тут нечего добавить. Если говорить о новом контракте – никаких переговоров не было, если не считать шуточных.

Но ты хотя бы наметил для себя дату, когда их следует начать?

У нас другие приоритеты. Мы концентрируемся на том, что действительно важно. Сейчас это максимально быстрое возвращение в число лидеров.

Роберто Кинкеро, Motorsport.com Италия, Шарль Леклер, Ferrari Фото: Ferrari

Ты любишь Ferrari – но больше всего любой гонщик любит победы. Если появится возможность добиваться их с другой командой, насколько серьезно ты будешь ее рассматривать?

Думаю, каждый гонщик изучает всевозможные варианты. Но я мечтаю стать чемпионом мира с Ferrari и хочу этого больше, чем всего остального. И если есть хоть малый шанс на это, я без сомнений останусь там, где нахожусь сейчас.

Ferrari постоянно пребывает под пристальным вниманием медиа и частенько оказывается мишенью для критики. Есть и прессинг от разочарованных болельщиков. Как ты справляешься со всем этим?

Нам удалось создать своего рода замкнутый объем, на который почти не воздействует происходящее снаружи. Это позитивная штука. Думаю, Фред [Вассер, новый босс Ferrari] сразу же понял, как сильно в прошлом медиа влияли на команду. И потому с самого начала поставил нам задачу, чтобы мы учились защищаться – и, должен сказать, я смог добиться здесь известного прогресса.

Сложные моменты будут всегда, но я вижу перемены к лучшему. Этого прессинга едва ли может избежать кто-то в паддоке, но на Ferrari всегда направлено больше прожекторов. Так что мы должны уметь справляться с этим.

За последние четыре-пять лет Формула 1 значительно изменилась, гонщики вновь стали настоящими звездами. Как рост внимания повлиял на тебя?

Не стану лгать, первые год-две мне это очень нравилось. С самого детства я мечтал о том, что стану пилотом Формулы 1 и буду выступать за Ferrari и сделаюсь знаменитостью. Позже, когда это действительно произошло, возникло чувство, что это невероятно здорово. Ведь ты получаешь признание той упорной работы, которую вел много лет.

Но потом наступает момент, когда все это перестает доставлять такое удовольствие. Ты уже хочешь чуть больше приватности – моментов, о которых никто не знает, в которые ты предоставлен лишь себе, и перед твоей дверью нет постоянной толпы.

Впрочем, это тоже часть нашей работы. Я стремлюсь находить верный баланс, чтобы в итоге сумма эмоций обязательно получалась позитивной.