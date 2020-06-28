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О проведении Гран При в Муджелло объявят в понедельник

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О проведении Гран При в Муджелло объявят в понедельник
Автор:
, ответственный редактор
28 июн. 2020 г., 11:45

Как стало известно Motorsport.com, идея проведения второго этапа Ф1 в Италии уже согласована как руководством спорта, так и местными властями

Наши источники говорят, что уже 29 июня можно ожидать официального анонса второй части календаря Ф1, который будет включать европейские и выездные гонки. Затронет ли этот календарь всю осень или только первую ее часть, пока неизвестно, но можно определенно утверждать о Гран При на трассе в Муджелло 11-13 сентября – через неделю после Монцы.

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Гонка, которая станет для Ferrari 1000-й в чемпионатах мира, получит название Гран При Тосканы – по области страны, где расположен автодром. 

Трасса в Муджелло, помимо прочего, принадлежит Скудерии, что делает такой выбор во многом символичным.  

Уик-энд должен пройти без зрителей с использованием протоколов, разработанных FIA для соблюдения пост-вирусных ограничений.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Местонахождение Муджелло
Автор Франко Нуньес

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