О лучшей ночи 2019-го, стремных трассах и возвращении любви к гонкам. Большое интервью Сироткина

После сложного сезона-2018 в составе Williams Сергей Сироткин в уходящем году всего трижды выходил на старт: в составе команды SMP Racing он проехал этапы WEC в Себринге, Спа и Ле-Мане.

Несмотря на столь скромную гоночную программу, 24-летний россиянин оставался в паддоке Ф1, где был тест-пилотом Renault и McLaren, а также едва не сел за руль Williams на Гран При Абу-Даби и принял участие в тестах DTM и Формулы Е.

В видеоинтервью пресс-службе SMP Racing он подвел итоги 2019-го, рассказав, как осмыслил свои выступления в Формуле 1, а также поделился планами на будущее. Предлагаем вам самые интересные выдержки из беседы с Сергеем.

О сезоне-2019

Спокойным я бы прошедший год точно не назвал. Ты все равно находишься в паддоке и делаешь большой объем работы, но при этом не имеешь возможности выступать. Я много путешествовал – едва ли не больше, чем в прошлом году. Но при этом все происходило куда менее организованно.

Но главное – у тебя нет возможности восполнить все это эмоционально, выступая и показывая какие-то результаты. Это был трудный момент, с которым приходилось постоянно мириться. В чем-то год получился интересным, в чем-то полезным.

О работе тест-пилотом в двух командах и возможности выступить за третью

Приоритет всегда был у Renault. Что касается McLaren, то это была трехсторонняя договоренность о том, что если мои услуги в этот момент не нужны Renault, то McLaren обязана позвать на замену именно меня, а я обязан это предложение принять.

Одну ночь мы мечтали об этом, и я вновь чувствовал себя пилотом Формулы 1. Пусть в итоге это и не свершилось, но вновь почувствовать себя в такой роли было очень приятно. Это ощущение той работы, которую тебе предстоит сделать.

Сергей Сироткин за рулем Williams FW41 на Гран При Абу-Даби 2018 года Фото: Мануэль Гориа / Motorsport Images

О главных уроках от выступлений в Ф1

Главное, чему меня научил 2017 год, что я, наверное, растерял за 2018-й, и к чему меня вновь вернул последний год – надо искренне любить то, что ты делаешь. Именно тогда, когда у тебя нет возможности гоняться, ты реально понимаешь, насколько ты этого хочешь, и что именно это является твоей жизнью.

Такие моменты тебя мотивируют. Ты можешь делать и другие вещи, но твое призвание именно в этом. В том круговороте событий, как был у меня в 2018-м, очень трудно не растерять это чувство. Мне нужно было отойти от всего этого и вернуться уже с новыми мыслями.

О том, что не получилось

Я нашел много моментов, где [в 2018-м] можно было бы – если бы вернуться назад и собрать все воедино – показать действительно феноменальные результаты. В тех ситуациях мы сделали так, как сделали, но когда потом анализируешь события, то понимаешь, насколько лучше мог бы выглядеть сезон, поступи мы в некоторых моментах чуть по-другому, и повези нам чуть больше. И когда знаешь, что у тебя больше не будет возможности это показать, это тебя достаточно сильно задевает.

Если смотреть глобально, решение не продолжать сотрудничество [с Williams] было логичным. Но это все равно Формула 1, и как пилоту тебе все равно хочется гоняться и оставаться на виду. Ты знаешь, что даже будучи в такой машине, все равно можешь повлиять на свое будущее. Пусть даже приезжая предпоследним – все равно, то, как ты это делаешь, видят и ценят.

Когда ты мечтаешь о Формуле 1, то всегда рассчитываешь на более продолжительные и более успешные выступления. Один сезон – это мало, а уж при таком стрессе, давлении и количестве событий он просто пролетает мгновенно. К тому же, можно сказать, что в Формуле 1 я оказался не до конца. У нас была самая медленная машина – и ты вроде бы в чемпионате, но просто едешь, пытаясь показать свой максимум. Никакой борьбы за очки и позиции в общем зачете у нас не было.

Сергей на тестах 18-дюймовых шин с Renault Фото: Pirelli

О тестах 18-дюймовых шин.

Мне очень понравилось – и как машина на них выглядит, и как едет. Она отличалась по подвеске, и за счет более тяжелых колес кинематика подвески оказывает очень серьезное влияние на шасси. Машина стала гораздо жестче, поменялись реакции на руль. Она иначе скользит, иначе ведет себя под нагрузкой на выходе из поворотов. И изменения далеко не в сторону упрощения.

О сравнении гоночной техники WEC, Формулы Е и DTM.

Машина LMP1 мне очень нравилась, когда ты едешь на ней один. Но формат уик-энда [с несколькими гонщиками в экипаже] мне не по душе.

У Формулы Е есть очень прикольные моменты. но как пилот ты хочешь чувствовать звук и темп. Это очень специфичная машинка, причем на их экстремальных городских узких стремных трассах она не воспринимается медленной. При этом баланс сцепления и мотора у нее смещен в сторону мотора.

У DTM очень странная машина. У нее баланс. наоборот, сильно смещен в сторону шин, то есть постоянно не хватает мощности – так же было в Формуле Renault 3.5 и старой Формуле 3. Для такой аэродинамики тебе хочется сил на 200 больше, постоянно кажется, что мотора просто нет. Плюс очень странно, что машина позволяет глубоко скользить при больших кренах. Очень странная комбинация – обычно чем машина больше загружена аэродинамически, тем она жестче, тем меньше крены в поворотах и меньше она скользит.

А машина DTM вроде бы позволяет тебе скользить далеко и много, а потом у нее нет мотора выезжать из поворотов. Я понимаю, почему у многих топ-пилотов возникают трудности, когда они садятся в эту машину. Она требует очень определенного пилотажа – есть определенный шаблон, и будь добр по нему ехать.

Мне как гонщику интереснее, когда есть возможность что-то делать от себя, вкладывать что-то свое. А когда не ты диктуешь машине, как ехать быстрее, а она тебе – даже не знаю…

Сироткин за рулем Audi на тестах DTM Фото: Audi Communications Motorsport

О планах на пять ближайших лет

В автоспорте пять лет – это большой срок. Но мне бы очень хотелось вернуться. Я не говорю про Формулу 1 – мы понимаем, что это очень трудно. Хотя я верю, что мне все еще есть, что показать, и этот вопрос не закрыт. Но если говорить объективно, это очень маловероятно.

В любом случае, хотелось бы вернуться в гонки – а увидев все то, что я увидел в этом году, этого хочется еще больше. При этом важно, чтобы все развивалось не по нисходящей, чтобы это стало каким-то новым стартом, от которого можно было бы рассчитывать на дальнейший рост и дальнейшую карьеру.

Кроме того, в рамках SMP Racing я открываю свою школу, свою академию картинга – объявление об этом будет сделано уже скоро. Мы намерены проводить гонки, тренировки и разные мероприятия, чтобы найти будущих чемпионов и помочь им построить карьеру, в целом внедрить их в мир автоспорта. Чтобы не повторяли многих моих ошибок.