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Формула 1 Новость

Эксперт объяснил сход Переса в Канаде его субботней аварией

Бывший гонщик Формулы 1 Роберт Дорнбос объяснил, что для современных машин Формулы 1 ни один серьезный удар не обходится без последствий

Эрвин Ягги
Автор:
Эксперт объяснил сход Переса в Канаде его субботней аварией
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Серхио Перес стал жертвой мокрого асфальта в Монреале: в квалификации гонщик поскользнулся на торможении перед третьим поворотом, выехал с асфальта и влетел в барьер из шин. Повреждения ограничились передним крылом, но продолжить сессию мексиканцу не удалось. 

Из-за этого ему пришлось стартовать 13-м, но побороться с соперниками в воскресенье Пересу не удалось: уже после семи полных кругов его машина Red Bull остановилась после отказа гидравлики коробки передач. 

Как объяснил участник 11 гонок Ф1 и эксперт Ziggo Sport Роберт Дорнбос, два этих эпизода почти точно связаны между собой. 

«Машина получила удар в тот момент, когда его не должно было быть, – рассказал он нашим коллегам из голландской редакции Motoesport.com. – Безусловно, после этого команда все тщательно проверила. Но вовсе не совпадение, что его коробка перестала работать уже в начале гонки. 

Ее поломка прямо связана с субботней аварией. Что-то в машине оказалось повреждено – и это проявилось в воскресенье». 

Дорнбос продолжил: «Вспомните, как Леклер дважды сошел из-за одного отказа мотора. Происходит что-то небольшое, чего ты даже не видишь или чему не придаешь значения. А потом следует поломка. Таков уж наш спорт.

Я прекрасно понимаю, почему Перес говорит, что авария и сход не связаны между собой. Но вот еще пример: год назад Леклер попал в аварию в квалификации в Монако, а в воскресенье не смог даже стартовать из-за повреждений, полученных машиной. В команде пришли к выводу, что его коробка передач в порядке и менять ее не надо, но повреждения получила другая деталь, которую в команде упустили из вида. 

Да, та авария была серьезнее, чем в этот раз у Переса, но никогда нельзя исключить, что даже столь слабый удар мог что-то повредить».

Судьба титула еще далеко не решена

Также Дорнбос затронул тему надежности Ferrari – в последнее время машины команды очень часто сходят из-за поломок – и ее влияния на борьбу за титулы.

«Нет-нет, нельзя говорить, что все уже решено, – сказал эксперт. – В Формуле 1 все может измениться на любом этапе. Достаточно Максу дважды не закончить гонку, и все придется начинать сначала. Предсказывать невозможно. 

Да, сейчас у него большой отрыв, но ничего еще и близко не закончено. Не будем забывать сходы Red Bull на старте сезона из-за совершенной глупости. 

Весь вопрос в соотношении скорости и надежности. Каждый решает, насколько он готов рисковать, чтобы достичь своих целей. Я полагаю, что Ferrari сейчас использует свои двигатели на абсолютном пределе мощности. Впрочем, и Red Bull тоже».

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