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-
05 июл.
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Гран При Штирии
10 июл.
-
12 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
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Гран При Венгрии
17 июл.
-
19 июл.
Третья тренировка через
18 Часов
:
23 Минут
:
58 Секунд
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02 авг.
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09 авг.
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16 авг.
Первая тренировка через
27 дней
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28 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
41 день
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Гран При Италии
04 сент.
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06 сент.
Первая тренировка через
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О команде Квята сняли документальный фильм

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О команде Квята сняли документальный фильм
17 июл. 2020 г., 15:00

AlphaTauri показала первые месяцы в жизни гоночного коллектива с новым названием

Команда Формулы 1 AlphaTauri сняла документальный фильм под названием «Открыть двери». Он рассказывает о том, как гоночный коллектив провел минувшую зиму и весну. В этой команде в 2020 году выступают Даниил Квят и Пьер Гасли.

Фильм начинается с кадров презентации: на ней болельщики впервые увидели новую раскраску команды, которая ранее была известна как Toro Rosso. Вместе с названием гоночный коллектив сменил и расцветку. Если в 2019 году болиды были синими, то теперь стали белыми. Поклонники Формулы 1 признали ливрею AlphaTauri самой красивой в сезоне-2020.

В документальной ленте также можно увидеть кадры с испытательных заездов в Барселоне и подготовку команды к первому этапу в Австралии. В фильм вошло и возвращение коллектива на базу в Фаэнцу после отмены Гран При, и возобновление работы в штаб-квартире. «Открыть двери» доступен в мобильном приложении Red Bull TV.

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