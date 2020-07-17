О команде Квята сняли документальный фильм
AlphaTauri показала первые месяцы в жизни гоночного коллектива с новым названием
Команда Формулы 1 AlphaTauri сняла документальный фильм под названием «Открыть двери». Он рассказывает о том, как гоночный коллектив провел минувшую зиму и весну. В этой команде в 2020 году выступают Даниил Квят и Пьер Гасли.
Фильм начинается с кадров презентации: на ней болельщики впервые увидели новую раскраску команды, которая ранее была известна как Toro Rosso. Вместе с названием гоночный коллектив сменил и расцветку. Если в 2019 году болиды были синими, то теперь стали белыми. Поклонники Формулы 1 признали ливрею AlphaTauri самой красивой в сезоне-2020.
В документальной ленте также можно увидеть кадры с испытательных заездов в Барселоне и подготовку команды к первому этапу в Австралии. В фильм вошло и возвращение коллектива на базу в Фаэнцу после отмены Гран При, и возобновление работы в штаб-квартире. «Открыть двери» доступен в мобильном приложении Red Bull TV.
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