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Формула 1 / Интервью

О худшем дне в карьере, совете отца и сыре с плесенью. Интервью с Цунодой

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О худшем дне в карьере, совете отца и сыре с плесенью. Интервью с Цунодой
Автор:
, Ответственный редактор

Команда AlphaTauri опубликовала большое интервью со своим новым пилотом Юки Цунодой. Предлагаем вам самые интересные выдержки из него

Расскажи о своей карьере до Формулы 1

Мне удавалось каждый год прибавлять и выигрывать в каждом классе, где я выступал. Это было непросто, но добавляло уверенности. Когда я только переехал в Европу и гонялся в Формуле 3 [в 2019 году], то не ожидал побед, но все же смог выиграть.

Европейским пилотам хорошо знакомы все эти трассы, мне же пришлось сфокусироваться на том, чтобы адаптироваться к ним, к команде и вообще к культуре. Но в итоге я победил в Монце, и доктор Марко остался этим очень доволен. Так я оказался в Ф2.

В прошлом году мне пришлось серьезно менять подход к гонкам в физическом и психологическом плане. И, думаю, я смог стать сильнее – это вообще был один из лучших сезонов в моей карьере. 

Темп был у меня с самого начала, позволяя бороться с соперниками, но до середины сезона не хватало стабильности. Это не давало возможности зарабатывать достаточно очков в каждой гонке. Тогда я начал заниматься с психологом, мы много говорили о гонках – как я готовлюсь к ним, на что обращаю главное внимание по ходу уик-энда. К концу года я не достиг того, чего хотел, но все же стал значительно сильнее, если сравнивать с началом. Результаты тоже выросли.  

Поначалу у меня явно были проблемы с резиной. Мы активно занимались этим с командой, смотрели старые гонки. Я учился работать с шинами, и это тоже дало результаты. По итогам сезона Pirelli даже вручила мне особую награду.

Ты будешь самым молодым гонщиком в пелотоне Ф1 – и единственным японцем. Это дополнительный прессинг?

На самом деле нет. Я намерен с самого начала атаковать изо всех сил и выжимать из машины максимум. И не боюсь допускать ошибки – они неизбежны в начале пути. Хотя, конечно, я попытаюсь свести их число к минимуму. 

Уверен, что смогу учиться на своих ошибках, я уже доказал это в Формуле 2. 

Конечно, очень приятно стать первым японцем в пелотоне после Камуи Кобаяши в 2014 году, но это никак не повлияет на прессинг. Ведь главное давление я оказываю на себя сам.

Юки Цунода, AlphaTauri AT01, на тестах в Абу-Даби

Юки Цунода, AlphaTauri AT01, на тестах в Абу-Даби

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Ты начал с картинга, а первым механиком у тебя был отец…

Отец оставался моим механиком, пока мне не исполнилось 14 или 15 лет. Он помог мне стать сильнее. Он научил меня, когда и как надо тормозить. Рассказал, что именно торможение играет ключевую роль при прохождении поворотов, позволяя «ввернуть» машину на входе. 

И если ты сделаешь это лучше соперников, то сможешь раньше начать разгон. Мне это очень помогало в картинге, этот прием я использую до сих пор.  

Переезд из Японии в Европу сопряжен с преодолением больших культурных различий. Что стало для тебя самым сложным?

Еда! И еще язык. Впервые приехав в Европу, я поселился в Швейцарии. Там говорят по-французски, и я испытывал серьезные сложности. Мне также пришлось полностью перестроить свое питание. Я очень люблю суши и в целом японскую еду, и переезд стал для меня определенным стрессом. 

Из-за этого нового образа жизни все усложнилось, но команда и тренер очень помогли мне. Я смог привыкнуть и сейчас уже очень доволен своей жизнью. 

Своих будущих соперников по Ф1, Никиту Мазепина и Мика Шумахера, Юки уже обгонял в Формуле 2

Своих будущих соперников по Ф1, Никиту Мазепина и Мика Шумахера, Юки уже обгонял в Формуле 2

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Вспомни лучший и худший моменты своей карьеры

Худший – это 2016 год, когда я участвовал в отборочных тестах молодежной программы Honda и стал по их итогам только третьим. Обычно Honda берет двух лучших и оплачивает им участие в Формуле 4. Помню, как после тех тестов у нас был разговор с отцом, и мы решили, что если меня не выберут, то я заканчиваю с гонками. 

Но на тех тестах одним из членов жюри был Сатору Накаджима, бывший гонщик Формулы 1. Он смотрел за всеми участниками, стоя в одном из поворотов. И потом рекомендовал Honda обратить на меня внимание. Так я получил их поддержку и оказался в Формуле 4. Только благодаря ему. 

Лучшим же моментом стал этап Формулы 3 в Монце в 2019 году. Думаю, если бы я не выиграл тогда, то не смог бы перейти в Ф2. Это была моя первая победа в Европе, и о том дне я сохранил множество приятных воспоминаний.   

Сейчас тебе 20. Если бы ты мог отправиться на десять лет назад и дать совет самому себе, то что бы сказал?

Я бы посоветовал гораздо раньше направить все свои силы на гонки и не отвлекаться на другие вещи. До 16 лет я не испытывал к спорту такой страсти, как сейчас. Конечно, мне нравилось гоняться, но я не вкладывал в это таких усилий, какие мог бы. 

Кто такой Юки Цунода за пределами гоночной трассы?

Обычный 20-летний парень. Мне нравятся игры – когда я не на этапе, мы частенько рубимся во что-нибудь с моими японскими друзьями. В основном это стрелялки – Apex Legends или Call of Duty. Во время этих игр я часто представляю, что стреляю во что-то ненавистное мне. Это очень мотивирует.

Еще мне нравятся вейкбординг и серфинг, а в Милтон-Кинсе есть закрытый горнолыжный склон. И в целом физические упражнения мне по душе. 

Если же говорить об играх, то я пришел к выводу, что они помогают мне перезагрузить голову и почувствовать себя более свежим. А вот гоночные игры мне не нравятся – они совсем не реалистичные. 

Какие у тебя отношения с социальными сетями?

Я не слишком  увлекаюсь ими. Недавно попробовал чуть расширить свою присутствие там, но в целом они не занимают мою голову. 

Твоя любимая музыка?

Японский поп.

Твой любимый цвет?

Оранжевый

Расскажи о Канагаве, твоем родном городе

Он расположен у моря, а наша префектура – вторая по численности в стране после Токио. Приятное место. я очень скучаю по нему, особенно по еде. 

И пару слов о твоей семье

Они очень поддерживают меня по ходу всей карьеры. У меня есть сестра. она на два года младше.

Что ты привозишь из Италии в Японию – и обратно?

В Италию я всегда беру суши. А обратно – голубой сыр с плесенью. Я его очень полюбил. 

Почему ты выбрал себе номер 22?

В картинге я выступал под 11-м, но в Ф1 его уже занял Серхио Перес. Так что я удвоил число и получил 22 – это тоже здорово. ведь под таким номером выступал Дженсон Баттон, гонщик. которого я очень уважаю. Кроме того, его использовал и Такума Сато. 

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Фото: Энди Хон / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Юки Цунода
Команды AlphaTauri
Автор Александр Кабановский

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