О Фанхио сняли документальный фильм
Потоковый сервис Netflix выпустил фильм о пятикратном чемпионе Формулы 1 Хуане-Мануэле Фанхио. Полуторачасовая лента содержит архивные кадры, воспоминания самого Фанхио и фрагменты гонок пятидесятых годов
Вышел документальный фильм «Жизнь скорости: история Хуана-Мануэля Фанхио». Этот фильм сделала компания Netflix, показывающая сериалы и передачи в интернете по подписке. Ранее потоковый сервис выпустил два сезона документального сериала Drive to Survive о чемпионатах Формулы 1 2018 и 2019 годов.
Новая лента Netflix рассказывает о пятикратном чемпионе мира Хуане-Мануэле Фанхио. В анонсе пилота называют «Крестным отцом Формулы 1». В фильме представлены интервью самого Фанхио, а также рассказы о Хуане-Мануэле других чемпионов Ф1: в частности, своим мнением об аргентинском спортсмене делятся Джеки Стюарт, Нико Росберг и Айртон Сенна. Помимо воспоминаний пилотов зрители увидят кадры гонок пятидесятых годов.
Полуторачасовой фильм доступен подписчикам Netflix во всех странах, в том числе в России. «Жизнь скорости: история Хуана-Мануэля Фанхио» идет без перевода: в фильме чередуются фрагменты на английском, испанском (родном языке Фанхио) и итальянском; рассказы на разных языках сопровождаются англоязычными субтитрами. Посмотрите анонс этого фильма:
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Винтаж
|Пилоты
|Хуан-Мануэль Фанхио
|Автор
|Антон Погорельский
О Фанхио сняли документальный фильм
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