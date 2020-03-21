О Фанхио сняли документальный фильм

Вышел документальный фильм «Жизнь скорости: история Хуана-Мануэля Фанхио». Этот фильм сделала компания Netflix, показывающая сериалы и передачи в интернете по подписке. Ранее потоковый сервис выпустил два сезона документального сериала Drive to Survive о чемпионатах Формулы 1 2018 и 2019 годов.

Новая лента Netflix рассказывает о пятикратном чемпионе мира Хуане-Мануэле Фанхио. В анонсе пилота называют «Крестным отцом Формулы 1». В фильме представлены интервью самого Фанхио, а также рассказы о Хуане-Мануэле других чемпионов Ф1: в частности, своим мнением об аргентинском спортсмене делятся Джеки Стюарт, Нико Росберг и Айртон Сенна. Помимо воспоминаний пилотов зрители увидят кадры гонок пятидесятых годов.

Полуторачасовой фильм доступен подписчикам Netflix во всех странах, в том числе в России. «Жизнь скорости: история Хуана-Мануэля Фанхио» идет без перевода: в фильме чередуются фрагменты на английском, испанском (родном языке Фанхио) и итальянском; рассказы на разных языках сопровождаются англоязычными субтитрами. Посмотрите анонс этого фильма: