О чем будет фильм Питта про Ф1? Актер рассказал

По ходу уик-энда в Сильверстоуне гоночная трасса и паддок стали съемочной площадкой новой кинокартины про Формулу 1, которую по заказу Apple снимает Брэд Питт. 59-летний актер сам играет одного из пилотов команды APX GP, роль его напарника досталась темнокожему Дэмсону Идрису, а выступают они на черно-золотых машинах.

На самом деле, это едва ли не все, что было известно о картине. Название для нее еще не выбрано, а сценарий хоть и известен тем представителям Ф1, кто выступил в роли консультантов, но от широкой общественности его держат в секрете.

Однако в интервью для канала Sky Sports, которое взял Мартин Брандл по ходу уик-энда, Питт все же поделился некоторыми весьма любопытными деталями.

«Я играю парня, который ушел из гонок еще в 90-х, – объяснил он экс-пилоту. – Кажется, вы с ним даже соперничали в какой-то момент на трассах (Мартин завершил карьеру в 1996-м – прим.ред.).

Он попал в серьезную аварию, на время словно исчез, а позже гонялся в других чемпионатах – в Ле-Мане, в Дайтоне. Потом его находит давний друг, которого в фильме играет Хавьер Бардем. Он является владельцем команды [Ф1].

Они всегда самые последние, 21-й и 22-й, ни разу не зарабатывали очки. Но к ним пришел молодой гонщик, его роль исполняет Дэмсон – и они приглашают моего героя как дядьку-наставника. Тут-то и начинается самое веселье».

Питт продолжил: «Уверяю вас, это будет замечательно. Мы обвесили камерами всю машину. На обычных съемках сложно ощутить скорость и перегрузку. Но у нас это получилось, и очень круто».

Испанский актер Хавьер Бардем и Брэд Питт на стартовом поле Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Брэд прошел специальную подготовку для съемок фильма – американцу нужно было самостоятельно проехать несколько кругов в Сильверстоуне по ходу уик-энда. Чтобы справиться с этой задачей, Питт по совету босса Mercedes Тото Вольфа прошел курс обучения в гоночной школе. Актер признался, что до начала работы над фильмом он никак не был связан с автоспортом, но увлекался быстрыми мотоциклами.

«Я уже лет 20 езжу на них по трассе, это очень помогло, – рассказал актер. – Свои способности [за рулем гоночной машины] я оцениваю скромно. Не могу сказать, что мне удалось показать по-настоящему быстрые круги. Давайте назовем их полубыстрыми. Еще несколько раз пришлось выехать на траву. Но это все равно было нереально здорово».

На вопрос о том, удалось ли ему избежать столкновений и других неприятностей, Брэд ответил: «Пострадало только мое эго».

При этом, по его словам, переполненные трибуны в Сильверстоуне ничуть не повлияли на его уверенность в себе: «Меня хорошо подготовили. Но в поворотах я видел трибуны только мельком. Разве что на прямых можно было немного порассматривать их.

Но в первую очередь я был занят траекторией и теми задачами, которые мы должны были решить в данный момент съемок.

Вообще, я хочу попросить диванных экспертов быть к нам снисходительнее. Если в каких-то сценах будут ошибки или неточности, давайте спишем их на творческие моменты, хорошо?».

Брэд Питт в роли гонщика Ф1 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

При этом создатель фильма объяснил, что съемочная группа нацелена сделать все как можно более правдоподобным.

«С нами работали люди из команды Carlin, – сказал Питт. – Они большие молодцы, поскольку обучили нас, как сделать все так, чтобы выглядело реалистично. Благодаря им все должно получиться максимально похожим на правду.

А Льюис [Хэмилтон] стал нашим сопродюссером. Он поставил целью, чтобы вся работа велась с уважением к спорту, чтобы мы показывали все так, как есть на самом деле».

Говоря о впечатлениях от Формулы 1, полученных по ходу Гран При, Брэд добавил: «Как простой человек, я даже представить себе не мог, каково это – быть пилотом. Какая от них требуется агрессия и ловкость. Они невероятные атлеты, я проникся уважением к каждому, кто выступает в одном из гоночных чемпионатов.

И теперь постараюсь оставаться в паддоке, пока меня из него не выгонят. Думаю, каждый мечтает о таком.

Знаете, сейчас я испытываю легкое головокружение. Быть здесь и участвовать во всем этом невероятно круто. Мы постоянно на позитиве, много шутим, это лучшее время моей жизни.

К тому же, все команды открыли нам свои двери. Очень помогли Мохаммед [Бин Сулайем] из FIA и Стефано [Доменикали, директор Ф1]. Все просто потрясающе. И у нас получится что-то хорошее».