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Формула 1 / Гран При Айфеля / Новость

«Нюрбургринг» в тумане: фото

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«Нюрбургринг» в тумане: фото

Вместо первой пятничной сессии зрители Гран При Айфеля вынуждены были мокнуть на трибунах с видом на пустую трассу…

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Вид на окрестности «Нюрбургринга» в тумане

Вид на окрестности «Нюрбургринга» в тумане
1/14

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Туман над «Нюрбургрингом»

Туман над «Нюрбургрингом»
2/14

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Гаражи Racing Point на пит-лейне

Гаражи Racing Point на пит-лейне
3/14

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Машина безопасности и медицинский автомобиль

Машина безопасности и медицинский автомобиль
4/14

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Машина безопасности

Машина безопасности
5/14

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Телевизионный вертолет над «Нюрбургрингом»

Телевизионный вертолет над «Нюрбургрингом»
6/14

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Болельщики на главной трибуне

Болельщики на главной трибуне
7/14

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Ландо Норрис, McLaren

Ландо Норрис, McLaren
8/14

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Сотрудник Williams Racing team очищает пит-лейн от воды

Сотрудник Williams Racing team очищает пит-лейн от воды
9/14

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Вид на «Нюрбургринг»

Вид на «Нюрбургринг»
10/14

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Командный мостик Racing Point на пит-лейне

Командный мостик Racing Point на пит-лейне
11/14

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Вид на паддок «Нюрбургринга»

Вид на паддок «Нюрбургринга»
12/14

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Гюнтер Штайнер, руководитель Haas F1

Гюнтер Штайнер, руководитель Haas F1
13/14

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Сотрудник Honda Racing с зонтиком

Сотрудник Honda Racing с зонтиком
14/14

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

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