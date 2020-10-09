«Нюрбургринг» в тумане: фото
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Вместо первой пятничной сессии зрители Гран При Айфеля вынуждены были мокнуть на трибунах с видом на пустую трассу…
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Вид на окрестности «Нюрбургринга» в тумане
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Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Туман над «Нюрбургрингом»
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Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Гаражи Racing Point на пит-лейне
3/14
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Машина безопасности и медицинский автомобиль
4/14
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Машина безопасности
5/14
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Телевизионный вертолет над «Нюрбургрингом»
6/14
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Болельщики на главной трибуне
7/14
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Ландо Норрис, McLaren
8/14
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Сотрудник Williams Racing team очищает пит-лейн от воды
9/14
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Вид на «Нюрбургринг»
10/14
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Командный мостик Racing Point на пит-лейне
11/14
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Вид на паддок «Нюрбургринга»
12/14
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Гюнтер Штайнер, руководитель Haas F1
13/14
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Сотрудник Honda Racing с зонтиком
14/14
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
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«Нюрбургринг» в тумане: фото
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