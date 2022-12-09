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Формула 1 Новость

Почему Red Bull слабо начала сезон-2022? Ньюи раскрыл причину

По словам знаменитого конструктора, его команда потратила слишком много ресурсов на борьбу за титул в 2021-м и просто не успела подготовить шасси RB18 к старту чемпионата

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Соавтор:
Мэтт Кью
Почему Red Bull слабо начала сезон-2022? Ньюи раскрыл причину
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Red Bull RB18 на церемонии Autosport Awards в Лондоне

Red Bull RB18 на церемонии Autosport Awards в Лондоне

Фото: Нильс Йоргенсен / Motorsport Images

Red Bull заработала за сезон 759 очков, но все же не смогла перекрыть исторический рекорд. В 2016-м, когда на финальном Гран При в первый и единственный раз начисляли двойные баллы, Mercedes завершила чемпионат со 765 очками.

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