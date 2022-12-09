Почему Red Bull слабо начала сезон-2022? Ньюи раскрыл причину
По словам знаменитого конструктора, его команда потратила слишком много ресурсов на борьбу за титул в 2021-м и просто не успела подготовить шасси RB18 к старту чемпионата
После трех первых Гран При 2022 года команда Red Bull Racing занимала лишь третье место в Кубке конструкторов, а ее лидер Макс Ферстаппен и вовсе был шестым в чемпионате пилотов. Однако после этого «Быки» стали прибавлять и смогли завершить чемпионат с двумя титулами и рекордом голландского гонщика по победам.
Читатели еженедельника Autosport признали RB18 лучшей машиной прошедшего сезона – приз на торжественной церемонии в Лондоне получал ее создатель Эдриан Ньюи.
Британец рассказал Motorsport.com, почему изначально шасси оказалось слишком тяжелым, а общая надежность машины – недостаточной.
«Ее создавали в предельно сжатые сроки, – объяснил британец. – Дело в том, что в 2021-м нам пришлось до последнего продолжать доработки ради борьбы за титул. Этот процесс затянулся значительно дольше, чем обычно.
Так что на RB18 у нас, по сути, осталась только зима. Потому мы сконцентрировались на том, чтобы заложить верный фундамент – и надеялись, что у машины окажется достаточный потенциал для последующего развития.
К счастью, так оно и вышло».
Red Bull RB18 на церемонии Autosport Awards в Лондоне
Фото: Нильс Йоргенсен / Motorsport Images
В первой половине сезона Red Bull вела упорное сражение с Ferrari, однако во второй одержала 10 побед в 11 гонках. Ньюи признался, что после предсезонных тестов не рассчитывал на такой сценарий.
«Должен признать, зимой они были быстрее, – сказал Эдриан. – Но у нас получился очень классный и эффективный пакет доработок, который мы привезли на первую гонку. Он позволил нам подобраться вплотную, что привело к острым сражениям на старте сезона. Где-то быстрее была Ferrari, где-то – мы.
Это навело нас на мысль, что машина должна быть универсальной. И ко второй половине чемпионата мы постарались добиться, чтобы она хорошо работала на любых трассах. Думаю, нам удалось неплохо справиться с этой задачей».
Red Bull заработала за сезон 759 очков, но все же не смогла перекрыть исторический рекорд. В 2016-м, когда на финальном Гран При в первый и единственный раз начисляли двойные баллы, Mercedes завершила чемпионат со 765 очками.
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