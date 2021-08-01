Ньюи заподозрил Mercedes в росте мощности мотора

Превосходство Mercedes над Red Bull в квалификации Гран При Венгрии ряд наблюдателей расценили как проявление определенной тенденции: если на большинстве летних гонок болид «Быков» определенно был самым быстрым, на последних двух Гран При ситуация уже не столь однозначна. К примеру, можно вспомнить, как Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию в Сильверстоуне, а на первом круге имел определенное преимущество в скорости над Максом Ферстаппеном – что в итоге и привело к резонансному столкновению.

Изменение расклада сил проявилось в том числе в аэродинамических настройках болидов двух команд. Если раньше к задним антикрыльям меньшего размера, позволяющим компенсировать нехватку скорости на прямых, чаще обращались представители Mercedes, в Венгрии этим решением воспользовались уже в Red Bull. После того как в пятницу инженеры «Быков» зафиксировали заметное отставание от соперников по максимальной скорости, в субботу Ферстаппен и Перес появились на трассе с антикрыльями, которые были заметно меньше использовавшихся в пятницу.

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Но каким же образом Mercedes достаточно внезапно получила преимущество над прямых? Немецкое издание Auto Motor und Sport в связи с этим приводит слова главного конструктора Red Bull Эдриана Ньюи: «Мы используем те же настройки, что и раньше – и максимальная мощность нашей силовой установки та же, что и в предыдущих гонках. Похоже, что Mercedes каким-то образом смогла получить несколько лишних киловатт мощности».

Однако такая позиция знаменитого инженера вызывает определенные вопросы. Напомним, что и пилоты заводской команды Mercedes, и гонщики команд-клиентов получили новые силовые установки еще на Гран При Азербайджана – таким образом, прибавка в эффективности не могла иметь своей причиной использование новых узлов и агрегатов. С другой стороны, к изменениям в эффективности мотора вполне могло привести использование новых программных настроек и более агрессивных режимов работы. Однако в этом случае возникает вопрос, почему такими настройками и режимами чемпионская команда не пользовалась раньше.

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