Ньюи вспомнил, как выбирал куда уйти: в Ferrari или на пенсию

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Главный конструктор Red Bull Эдриан Ньюи вошел в историю Формулы 1 еще в прошлом веке, создавая чемпионские болиды для Williams и McLaren. Позже он присоединился к Red Bull и построил машины, побеждавшие в начале прошлого десятилетия.

Однако в 2014 году, когда изменился регламент на силовые установки и в чемпионате стала доминировать команда Mercedes, Ньюи потерял мотивацию. Он подумывал о завершении карьеры и одновременно рассматривал возможный переход в Ferrari, но в итоге остался с «Быками» и в 2021 и 2022 годах вновь создал одни из самых быстрых машин в чемпионате.

Своими воспоминаниями о сложном периоде доминирования Mercedes Ньюи поделился с изданием The Race.

«Тогда у меня не было никаких иллюзий, и я чуть было не присоединился к Ferrari, чего, впрочем, не произошло, – сказал Ньюи. – Мне нравилось работать в Red Bull, я хотел продолжать работать на свою команду, но понимал, что у нас совершенно неконкурентоспособный мотор.

Наш поставщик [Renault] больше интересовался маркетингом, а не тем, как побеждать в гонках. Когда производитель делает двигатели хуже, чем у соперников, но стремится их улучшить – с этим можно смириться. Но наш поставщик силовых установок не понимал, что они отстают по мощности и не собирался ничего делать с этим.

В итоге я потерял мотивацию. Я все еще любил Формулу 1, но не мог ничего поделать. Но поскольку уходить из команды мне тоже не хотелось, на мое счастье появился проект дорожной машины Aston Martin Valkyrie, которым я и занялся.

Ну а пока мы делали этот гиперкар, команда подписала контракт на моторы Honda. Эти двигатели тоже не отличались мощностью, но производитель хотя бы был очень мотивирован тем, чтобы прибавить».