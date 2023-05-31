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Ньюи сделал невеселый прогноз про машины 2026 года

По мнению знаменитого конструктора, с силовыми установками нового поколения скорости в Формуле 1 станут ощутимо ниже

Александр Кабановский
Автор:
Эдриан Ньюи, глава технического штаба Red Bull Racing

Нынешний технический регламент Ф1 действует до сезона-2025, после чего на машинах станут использовать другие двигатели – вырастет мощность их гибридной составляющей, а тепловые мотор-генераторы MGU-H станут частью истории. Общая мощность сохранится на уровне 1000 л.с., но расход топлива станет значительно меньше. 

В чемпионат придет Audi и вернется Honda, а Red Bull начнет сотрудничество с Ford – общее число производителей, таким образом, вырастет до шести. 

Кажется, что все выглядит наилучшим образом, но общую благодушную картину внезапно нарушил Эдриан Ньюи. Технический гений Red Bull поделился прогнозом, что новые машины станут заметно медленнее нынешних. 

«Правила являются элементом контроля, без них Формула 1 стала бы просто нелепой, – рассказал британец в командном подкасте Talking Bull. – Мы получили бы космические корабли, которые стали бы очень серьезной проблемой в плане безопасности. 

Если бы нам давали извлекать столько прижимной силы, сколько возможно, шины бы постоянно не выдерживали из-за огромной нагрузки, а их производители едва ли были бы в восторге. 

Так что, я полагаю, именно нынешнее поколение техники еще на какое-то время останется самым быстрым. Тот вариант правил, который планируется использовать с 2026 года, сделает их гораздо медленнее».

Как ожидается, существенных изменений в плане шасси в ближайшее время в Формуле 1 не будет. Действующие правила с граунд-эффектом вступили в силу в 2022 году. 

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