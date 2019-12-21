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Формула 1 / Новость

Ньюи разыграл на аукционе визит на базу Red Bull. Выиграл Зак Браун

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Ньюи разыграл на аукционе визит на базу Red Bull. Выиграл Зак Браун
Автор:
, Ответственный редактор
21 дек. 2019 г., 09:00

Конструктор команды из Милтон-Кинса принял участие в благотворительной программе, пообещав организовать автору самого щедрого пожертвования экскурсию по базе Red Bull Racing. Но эти планы нарушил руководитель McLaren.

Эдриан Ньюи присоединился к проекту Halow, который помогает подросткам с ограниченными способностями к обучению вести более полноценную жизнь и активнее участвовать в жизни общества. Создатель чемпионских Red Bull решил разыграть на аукционе возможность персонального тура по базе своей команды.

Каково же оказалось всеобщее удивление, когда победителем аукциона стал глава McLaren Зак Браун. Какую именно сумму он пожертвовал ради выигрыша, и что теперь будет с туром, не сообщается. 

Кадр с Ньюи и Брауном выложил в своем инстаграме чемпион Ф1 1996 Дэймон Хилл, который уже давно участвует в проекте Halow.

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Эдриан Ньюи , Зак Браун
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Александр Кабановский

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