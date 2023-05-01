Ньюи продлил контракт с Red Bull F1
Как стало известно Motorsport.com, после успешного старта сезона-2023 команда из Милтон-Кинса и ее технический гений быстро согласовали условия продления сотрудничества
Действующее соглашение сторон истекало в конце нынешнего года. Однако источники в команде подтвердили, что уже готово новое, рассчитанное «на много лет».
Эдриан Ньюи сохранит должность главы технического штаба, в которой будет следить за работой команды Ф1, бизнес-подразделения Red Bull Advanced Technology, а также собственного моторостроительного подразделения.
Официального объявления о контракте, как и раскрытия его деталей, команда делать не собирается. Как объяснил ее руководитель Кристиан Хорнер, такой формат взаимодействия был выбран с самого начала, когда Ньюи начал работу в Милтон-Кинсе в 2006 году.
«Эдриан с самого начала является фундаментальной частью проекта, – рассказал Хорнер Motorsport.com. – Он занимается огромным множеством вопросов, обладает невероятными знаниями и опытом, который использует в работе. А еще он передает свои навыки молодым сотрудникам.
С мотивацией у него тоже полный порядок, как и всегда. Ему очень интересно заниматься вопросами силовых установок и подразделения Advanced Technology. Так что он является опорой для всех трех ключевых направлений деятельности Милтон-Кинса».
Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing, Эдриан Ньюи, глава технического штаба Red Bull Racing
Фото: Red Bull Content Pool
Глава Red Bull Racing добавил, что нынешний формат работы знаменитого конструктора, когда тот осуществляет общее техническое руководство, оказался очень удачным. Техническим директором команды сейчас является Пьер Ваш, а моторостроительный департамент возглавляет Бен Ходжкинсон.
«Я считаю, что Пьер отлично справляется по части шасси, – сказал британец. – Это же касается Бена Ходжкинсона с силовыми установками, а также Роба Грея в Advanced Technology.
В нашем бизнесе все решают люди. Именно поэтому он [Ньюи] может использовать свои умения. Ему нет необходимости каждый день заниматься одним и тем же вопросом. У нас есть возможность использовать его способности в различных группах».
Кристиан добавил, что возможность заняться разработками собственных моторов с 2026 года придала Ньюи новых сил.
«Эдриан является высококвалифицированным инженером в отношении всего, что связано с внутренним сгоранием, – объяснил Хорнер. – Он полностью погружен в наши разработки и видит их долгосрочный потенциал».
За свою карьеру Ньюи строил чемпионские машины для Williams, McLaren и Red Bull, которые выиграли в общей сложности 11 Кубков конструкторов и принесли 12 чемпионских титулов семи разным гонщикам, включая Макса Ферстаппена в 2021-22 годах. Минувшей зимой конструктору исполнилось 64 года.
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