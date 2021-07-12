Ньюи про свой метод работы: Я – последний динозавр

Эдриан Ньюи работает в Формуле 1 более 30 лет и успел завоевать чемпионские титулы с тремя разными командами (McLaren, Williams, Red Bull). Сейчас 62-летний специалист возглавляет технический штаб Red Bull и признается, что уже отстает от более молодых инженеров в методах работы.

Например, Ньюи все еще использует чертежную доску вместо того, чтобы работать в системе автоматизированного проектирования (CAD).

«На самом деле, в этом смысле я последний динозавр нашей индустрии, – цитирует Ньюи GP Fans. – Я вырос с чертежной доской и для меня это что-то вроде языка. Я в этом разбираюсь.

CAD против чертежных досок это как качели против каруселей. Для меня это просто способ донести до окружающих свои замыслы. И мой первый язык – чертежи. А для молодых парней это CAD. Тут уж кому что ближе, да и возраст играет роль».