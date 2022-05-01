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Формула 1 / Гран При Майами Новости

Ньюи предсказал повторение сценария-2021 в этом сезоне

Главный конструктор Red Bull считает, что с прошлого года изменился лишь соперник, но Ferrari сильны как Mercedes год назад

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Ньюи предсказал повторение сценария-2021 в этом сезоне
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Сезон Формулы 1 2021 года стал одним из самых зрелищных за долгое время благодаря тому, что борьба за чемпионский титул продолжалась буквально до последнего круга последней гонки. Однако в этом году все может повториться, считает главный конструктор команды Red Bull Эдриан Ньюи. Да, Mercedes пока не в форме, зато Ferrari способна бороться с «Быками» до самого финала.

«В Имоле наши машины были быстрее, но в Мельбурне мы уступали Ferrari, – напомним Ньюи в эфире подкаста F1 Nation. – Думаю, что ситуация такая же, как в прошлом сезоне с той разницей, что тогда мы боролись с Mercedes. На некоторых трассах преимущество будет у одной команды, на иных – у другой.

Пока сложно делать прогнозы. Прошло уже четыре этапа, а мы по прежнему очень близки в скорости, такова реальность.

В итоге все сводится к поиску правильных настроек. В Имоле мы были самую малость быстрее на прямых, а у Скудерии было небольшое преимущество в некоторых поворотах. В итоге времена кругов оказалось очень близкими. Да, мы победили, но правда в том, что наше преимущество измерялось парой десятых секунды с круга, а этого можно добиться одними только тонкими настройками».

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