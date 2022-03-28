Ньюи предсказал начало большой войны конструкторов

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В Бахрейне и в Саудовской Аравии в квалификации гонщиков Red Bull и Ferrari разделили сотые доли секунды и в гонках они до самого финиша вели борьбу друг с другом. По мнению главного конструктора «Быков» Эдриана Ньюи это значит, что по скорости машины сейчас равны, а судьбу титула решат готовящиеся обновления.

«Плотная получилась борьба! – сказал Ньюи в эфире Sky F1. – Скорость наших машин и Ferrari была практически одинакова на протяжении всей гонки. И в Бахрейне происходило то же самое. Теперь судьба титула решится при доработке болидов.

Нас ждет большая война конструкторов. И вести ее обе команды будут с одной привязанной за спиной рукой. Я имею ввиду введенный потолок бюджетов.

Теперь нам нужно более внимательно смотреть на то, что за обновления мы внедряем. Это новый вызов для всех, но тем интереснее. Я рад, что сезон для нас наконец стартовал, так как в Бахрейне из-за двойного схода мы остались ни с чем. Приятно вернуться в борьбу».