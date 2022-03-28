Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Расселл: «Козление» – это 99% всех наших проблем Следующая / В Alfa Romeo объяснили, за что судьи повторно наказали Чжоу
Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Ньюи предсказал начало большой войны конструкторов

По словам технического директора Red Bull, Кубок конструкторов достанется тому, кто сможет быстрее улучшить машину за меньшие деньги

Автор:
, Редактор
Ньюи предсказал начало большой войны конструкторов
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В Бахрейне и в Саудовской Аравии в квалификации гонщиков Red Bull и Ferrari разделили сотые доли секунды и в гонках они до самого финиша вели борьбу друг с другом. По мнению главного конструктора «Быков» Эдриана Ньюи это значит, что по скорости машины сейчас равны, а судьбу титула решат готовящиеся обновления.

«Плотная получилась борьба! – сказал Ньюи в эфире Sky F1. – Скорость наших машин и Ferrari была практически одинакова на протяжении всей гонки. И в Бахрейне происходило то же самое. Теперь судьба титула решится при доработке болидов.

Нас ждет большая война конструкторов. И вести ее обе команды будут с одной привязанной за спиной рукой. Я имею ввиду введенный потолок бюджетов.

Теперь нам нужно более внимательно смотреть на то, что за обновления мы внедряем. Это новый вызов для всех, но тем интереснее. Я рад, что сезон для нас наконец стартовал, так как в Бахрейне из-за двойного схода мы остались ни с чем. Приятно вернуться в борьбу».

Читайте также:
Поделились
Расселл: «Козление» – это 99% всех наших проблем
Предыдущая новость

Расселл: «Козление» – это 99% всех наших проблем
Следующая новость

В Alfa Romeo объяснили, за что судьи повторно наказали Чжоу

В Alfa Romeo объяснили, за что судьи повторно наказали Чжоу
Больше от
Сергей Иванов
В Alfa Romeo объяснили, за что судьи повторно наказали Чжоу Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

В Alfa Romeo объяснили, за что судьи повторно наказали Чжоу

Расселл: «Козление» – это 99% всех наших проблем Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Расселл: «Козление» – это 99% всех наших проблем

Глава Alpine пожалел, что поздно запретил своим пилотам сражаться Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Глава Alpine пожалел, что поздно запретил своим пилотам сражаться

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Ferrari недовольна FIA: Стюарды слишком долго принимали решение Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Ferrari недовольна FIA: Стюарды слишком долго принимали решение

Марко: С Ferrari нас ждет красивая борьба, не как с Mercedes Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Марко: С Ferrari нас ждет красивая борьба, не как с Mercedes

Ферстаппен объяснил, что позволило ему обыграть Леклера Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Ферстаппен объяснил, что позволило ему обыграть Леклера

Самое важное:

В Alfa Romeo объяснили, за что судьи повторно наказали Чжоу
Формула 1 Формула 1

В Alfa Romeo объяснили, за что судьи повторно наказали Чжоу

Ньюи предсказал начало большой войны конструкторов
Формула 1 Формула 1

Ньюи предсказал начало большой войны конструкторов

Расселл: «Козление» – это 99% всех наших проблем
Формула 1 Формула 1

Расселл: «Козление» – это 99% всех наших проблем

Ferrari недовольна FIA: Стюарды слишком долго принимали решение
Формула 1 Формула 1

Ferrari недовольна FIA: Стюарды слишком долго принимали решение

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.