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Формула 1 / Новость

Ньюи объяснил, чем Ферстаппен лучше Райкконена

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Ньюи объяснил, чем Ферстаппен лучше Райкконена
Автор:
, редактор
Соавтор: Хужбер Давид, Featured writer
21 июн. 2020 г., 01:10

Кими не смог сделать того, что удалось Максу, утверждает знаменитый конструктор

Создатель чемпионских машин Эдриан Ньюи рассказал, в чем заключается преимущество Макса Ферстаппена. В интервью Motor Sport Magazine инженер сравнил голландского гонщика с Кими Райкконеном. Ньюи работал с обоими: сейчас Эдриан сотрудничает с Максом в Red Bull, а с 2002 по 2005 год специалист возглавлял технический штаб McLaren, когда там выступал Кими.

«Когда видишь Ферстаппена на трассе, никогда не подумаешь, что ему всего 22 года, – рассказал Ньюи. – Во время гоночного уик-энда Макс – подлинный лидер команды. Это показывает, что на самом деле важен не возраст, а то, сколько времени ты занимаешься своим делом». 

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Ньюи имеет в виду обширный картинговый опыт Ферстаппена, а также сезоны Макса в Формуле 1. Голландец пришел в чемпионат мира в 17 лет: сейчас у него на счету пять полных сезонов. Ньюи есть, с чем сравнить: он наблюдал за работой Кими Райкконена в McLaren, когда финну тоже было 22. И разница оказалась существенной.

«Кими был настоящим новичком, – вспоминает Ньюи. – Он был не в состоянии повести команду за собой и стать безоговорочным первым номером. Думаю, он стал настоящим лидером к сезону-2005 [к тому моменту Райкконену исполнилось 25 – прим. Motorsport.com]. Но несмотря на [больший] возраст он не мог обеспечить себе такое же преимущество, как Макс». 

Кими Райкконен так и не стал чемпионом в McLaren. Финн покинул британский коллектив в конце 2006 года; свой единственный титул пилот завоевал в Ferrari в 2007-м. Сейчас Райкконен продолжает выступать в Формуле 1 в составе Alfa Romeo.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Кими Райкконен В Магазин , Эдриан Ньюи , Макс Ферстаппен В Магазин
Автор Кемаль Шенгюл

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