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Ньюи: Новый регламент – упущенная возможность

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Ньюи: Новый регламент – упущенная возможность
Автор:
, редактор

Легендарный инженер считает, что новые правила станут ошибкой

В 2022 году в Формуле 1 вступит в силу новый технический регламент. Ожидается, что появление граунд-эффекта и аэродинамические ограничения увеличат число обгонов и сделают гонки зрелищнее. Однако технический директор Red Bull Эдриан Ньюи не разделяет этого оптимизма.

«Мне очень жаль этой упущенной возможности, – сказал Ньюи голландскому журналу Formule 1. – Когда пишешь полностью новый регламент, надо убедиться, что он будет правильным. Нынешний – не правильный».

Главным отрицательным фактором для Ньюи является увеличения количества ограничений в новом регламенте. Хотя специалист все равно верит, что найдет пространство для необычных решений: «Должен признать, мне нужно будет найти нечто, которое сделает эти правила захватывающими для меня».

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Об этой статье

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Автор Иван Матушкин

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