Ньюи: Новые правила – позор. Они делают GP1 из Формулы 1
Техдиректор Red Bull уверен, что Liberty Media навязала Ф1 правила с множеством ненужных ограничений.
В 2021 году в Формуле 1 вступит в силу новый технический регламент. Согласно ему команды значительно ограничат в аэродинамических находках, а общая скорость машин, как ожидается, снизится на несколько секунд на круге. Правила обсуждались долгое время, пока с ними не согласились все стороны. Однако, технический директор Red Bull Эдриан Ньюи считает итоговый регламент крайне неудачным.
«Я во многих смыслах с нетерпением жду смены правил, потому что она дает шанс понять что-то новое, – сказал Ньюи в интервью iNews. – Но мне не нравится, когда в новых правилах ограничений еще больше, чем в прежних. В последней большой смене правил в 2009 году замечательно было то, что в них не появилось новых ограничений. А в этих правилах на 2021 год множество ограничений и предписаний. И по-моему, это позор. Это превращает нас в GP1, Формула 1 не должна быть такой».
Владельцы Ф1 из Liberty Media продвигали новый регламент как способ сделать чемпионат более конкурентным. Но по словам Ньюи, многие с этим не согласны.
«Они протолкнули свои правила, не обращая внимания на то, что думают люди. А хорошо это для спорта или нет, покажет только время».
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Ньюи: Новые правила – позор. Они делают GP1 из Формулы 1
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Гонка
|
вт 2 дек.
вт 2 дек.
|
02:30
00:34
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты
|
21 маяБилеты