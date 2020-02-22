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Формула 1 / Новость

Ньюи: Новые правила – позор. Они делают GP1 из Формулы 1

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Ньюи: Новые правила – позор. Они делают GP1 из Формулы 1
Автор:
, редактор
22 февр. 2020 г., 14:22

Техдиректор Red Bull уверен, что Liberty Media навязала Ф1 правила с множеством ненужных ограничений.

В 2021 году в Формуле 1 вступит в силу новый технический регламент. Согласно ему команды значительно ограничат в аэродинамических находках, а общая скорость машин, как ожидается, снизится на несколько секунд на круге. Правила обсуждались долгое время, пока с ними не согласились все стороны. Однако, технический директор Red Bull Эдриан Ньюи считает итоговый регламент крайне неудачным.

«Я во многих смыслах с нетерпением жду смены правил, потому что она дает шанс понять что-то новое, – сказал Ньюи в интервью iNews. – Но мне не нравится, когда в новых правилах ограничений еще больше, чем в прежних. В последней большой смене правил в 2009 году замечательно было то, что в них не появилось новых ограничений. А в этих правилах на 2021 год множество ограничений и предписаний. И по-моему, это позор. Это превращает нас в GP1, Формула 1 не должна быть такой».

Владельцы Ф1 из Liberty Media продвигали новый регламент как способ сделать чемпионат более конкурентным. Но по словам Ньюи, многие с этим не согласны.

«Они протолкнули свои правила, не обращая внимания на то, что думают люди. А хорошо это для спорта или нет, покажет только время».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Иван Матушкин

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