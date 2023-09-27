Ньюи назвал главные разочарования своей карьеры в Ф1

В нынешнем сезоне построенная под руководством Эдриана Ньюи машина Red Bull RB19 не знает себе равных на трассах Ф1. В 16 прошедших Гран При пилоты добыли на ней 15 побед, что позволило команде по итогам Гран При Японии гарантировать себе Кубок конструкторов.

Недавно 64-летний Ньюи, которого справедливо считают одним из лучших конструкторов в истории Больших Призов, стал гостем подкаста Beyond The Grid. Там он, среди прочего, рассказал, о чем жалеет после четырех десятилетий работы в гонках.

И прежде всего британец отметил, что так и не получал возможности поработать в Маранелло.

«Они впервые обратилась ко мне, когда я работал в IndyCar [в середине 80-х], – рассказал британец. – Но тот случай, пожалуй, не стоит воспринимать всерьез. Потом были еще два – в 1993-м и 2014-м. Второй считается самым известным, но в действительности я был ближе к переходу в первом.

Мы встретились с Жаном Тодтом (руководителем Сукдерии в то время – прим.ред.), он только -только вступил в должность. Помню, мы как раз обсуждали, стоит им приглашать Михаэля [Шумахера] или нет. Он спрашивал меня, хорошая ли эта идея».

Как рассказал Эдриан, тогда он отказал знаменитой команде из-за того, что недавно вступил в брак после предыдущего развода и уже разрывался между Британией и США. В такой ситуации работа на итальянцев просто не оставила бы ему свободного времени.

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Эдриан Ньюи, технический руководитель Red Bull Racing Фото: Red Bull Content Pool

Ведущий подкаста Том Кларксон поинтересовался, не пробовал ли он Ньюи договориться с Ferrari о таких условиях работы, какие немногим ранее создали Джону Барнарду – у того был удаленный офис в Британии.

«Нет, я никогда не спрашивал о таком и не думаю, что они бы согласились, – ответил Эдриан. – Ferrari – итальянская команда. А в саму идея размещать исследовательский центр не в том месте, где гоночная бригада, я просто не верю. Хотя у нас самих есть "младшая" команда [AlphaTauri], которая работает именно так».

Сейчас у AlphaTauri действительно действуют два конструкторских бюро – в итальянской Фаэнце и британском Бистере.

Возвращаясь к истории своих отношений со Скудерией, Ньюи назвал причиной новых переговоров проблемы с мощностью силовых установок Renault после перехода Ф1 на гибридные моторы в 2014 году.

«Тогда наши контакты стали прямым следствием моего недовольства, – рассказал конструктор. – Я совершенно не хотел уходить из Red Bull, но Renault не смогла обеспечить нас конкурентоспособной силовой установкой.

Но это был первый год новых правил. Мы все порой допускаем ошибки.

Так что в компании с Кристианом [Хорнером] и Хельмутом [Марко] мы отправились к [генеральному директору Renault] Карлосу Гону, чтобы убедить их инвестировать в программу больше средств.

Гон ответил нам: "Знаете, нас не интересует Формула 1. Я согласился участвовать в ней исключительно потому, что на этом настаивали люди из маркетинга".

В такой ситуации наше положение выглядело отчаянным».

Эдриан Ньюи на подиуме Ф1 вместе с Фернандо Алонсо и Льюисом Хэмилтоном Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Также Эдриан рассказал, что ему было бы очень интересно поработать с Льюисом Хэмилтоном и Фернандо Алонсо – но судьба так и не свела его ни с одним из двух чемпионов в одной команде.

«В эмоциональном плане я очень жалею, что этого не произошло, – рассказал он. – Мне кажется, поработать с Льюисом или Фернандо было бы замечательно. Увы, этого так и не случилось. Обстоятельства порой складываются так, тут уж ничего не поделать».

За время карьеры Ньюи строил машины для Williams, McLaren и Red Bull – на них выступали, в том числе, чемпионы мира Найджел Мэнселл, Ален Прост, Дэймон Хилл, Мика Хаккинен и Себастьян Феттель.