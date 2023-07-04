Ньюи назвал два момента Гран При Австрии, которые заставили его понервничать
По словам технического кудесника Red Bull, домашний этап в Шпильберге вышел для его команды вовсе не таким простым, как могло показаться
Гонщики RBR стартовали в субботним спринте на альпийской трассе с первого ряда и принесли команде дубль, а днем позже Макс Ферстаппен продолжил победную серию в главной гонке, тогда как Серхио Перес смог исправиться после квалификационной неудачи и подняться с 15-го места на третье.
Несмотря на почти максимально возможный результат – гонщики заработали 56 очков из теоретически достижимых 59 – глава технического штаба «Быков» Эдриан Ньюи признал, что уик-энд все равно заставил его поволноваться, причем даже не единожды.
«Мы всегда в напряжении, – рассказал 64-летний Ньюи в подкасте F1 Nation. – В любой момент что-то может пойти не так. Это едва не произошло [на старте спринта], когда Макс и Серхио чуть не столкнулись перед третьим поворотом. Так что расслабляться нам было некогда».
Вторым эпизодом Ньюи назвал решение Ферстаппена провести пит-стоп в самом конце воскресной гонки, чтобы отобрать у напарника бонус за лучшее время круга.
«Понятно, что с точки зрения Кубка конструкторов в этом не было никакого смысла, – отметил Эдриан. Перекрыть лучшее время Серхио никто из других команд все равно не мог.
Так что момент был нервный. Но надо признать, что Макс – это Макс. Он всегда хочет показать абсолютный максимум, а парни отлично отработали на пит-стопе. Так что ничего страшного не случилось».
Конструктор добавил: «Весь уик-энд у нас был хороший темп, но важно помнить, что соперники продолжают доработки, так что и мы не должны останавливаться».
Перед британским Гран При Red Bull Racing уже опережает в Кубке конструкторов занимающую второе место Mercedes на 199 очков. По итогам всего сезона-2022 преимущество «Быков» над Ferrari оказалось практически таким же – 205 баллов.
Эдриан Ньюи, глава технического штаба Red Bull Racing
Фото: Red Bull Content Pool
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