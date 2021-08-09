Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Ferrari хочет перехода Ф1 на 4-цилиндровые моторы. Renault против
Формула 1 Новости

Ньюи: На отчетах некоторых пилотов я сплю. С Максом не так

Автор:
, редактор

Техдиректор похвалил Ферстаппена за лаконичность

Ньюи: На отчетах некоторых пилотов я сплю. С Максом не так

Технический директор Red Bull Эдриан Ньюи работает в Формуле 1 более 30 лет, а созданные им машины 10 раз выигрывали Кубок конструкторов. В этом году Red Bull впервые с 2013-го вернулся в борьбу за титул с Максом Ферстаппеном за рулем.

Ньюи особенно отметил умение голландца давать обратную связь по машине, которая помогает в ее доработке.

«Отчеты Ферстаппена очень хороши, – сказал Ньюи в подкасте Talking Bull. – В плане отчета гонщиков я видел все, и разнообразие огромно. Есть пилоты, которые говорят бесконечно, начиная рассказ со входа в первый поворот и заканчивая выходом из 20-го. Лично я к концу их рассказала теряю концентрацию и засыпаю!

А вот Макс очень хорошо рассказывает о ключевых деталях, которые могут сделать машину быстрее».

Ньюи также похвалил пилотажные навыки Ферстаппена: «У него стальная хватка, которая нужна любому чемпиону. Он умеет зарыться в работу и двигаться вперед, несмотря на проблемы. Если на каком-то этапе дела идут плохо, он умеет оставить это позади и сосредоточиться на следующем Гран При.

У него превосходные навыки пилота и он исключительно хорош на так называемой нейтральной машине. То есть на такой, где задок немного болтается».

Отметим, что длинными отчетами и проблемами с подвижным задком машины известен Себастьян Феттель, который вместе с Red Bull и Ньюи четыре раза становился чемпионом мира.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Ferrari хочет перехода Ф1 на 4-цилиндровые моторы. Renault против

Предыдущая новость

Ferrari хочет перехода Ф1 на 4-цилиндровые моторы. Renault против
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Ferrari хочет перехода Ф1 на 4-цилиндровые моторы. Renault против

1 ч
2
Формула 1

У Цуноды появился серьезный конкурент в споре за место в AlphaTauri

16 ч
3
Формула 1

Ньюи: На отчетах некоторых пилотов я сплю. С Максом не так

47 мин
4
Формула 1

Ральф Шумахер: История Боттаса в Mercedes закончена

22 ч
5
Формула 1

«Бритни… Ой, то есть Нико!». Ферстаппен подколол Росберга

1 дн
Самое важное:
Ньюи: На отчетах некоторых пилотов я сплю. С Максом не так
Формула 1

Ньюи: На отчетах некоторых пилотов я сплю. С Максом не так

47мин
Ferrari хочет перехода Ф1 на 4-цилиндровые моторы. Renault против
Формула 1

Ferrari хочет перехода Ф1 на 4-цилиндровые моторы. Renault против

1 ч
У Цуноды появился серьезный конкурент в споре за место в AlphaTauri
Формула 1

У Цуноды появился серьезный конкурент в споре за место в AlphaTauri

16 ч
McLaren выкупила команду IndyCar Schmidt Peterson
Indy

McLaren выкупила команду IndyCar Schmidt Peterson

17 ч
Ральф Шумахер: История Боттаса в Mercedes закончена
Формула 1

Ральф Шумахер: История Боттаса в Mercedes закончена

22 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Ferrari хочет перехода Ф1 на 4-цилиндровые моторы. Renault против
Формула 1

Ferrari хочет перехода Ф1 на 4-цилиндровые моторы. Renault против

Хэмилтон про Вольфа: Вот бы мне покурить то же самое Гран При Венгрии
Формула 1

Хэмилтон про Вольфа: Вот бы мне покурить то же самое

Валентино Росси объявил о завершении карьеры Гран При Штирии
MotoGP

Валентино Росси объявил о завершении карьеры

Макс Ферстаппен Больше от
Макс Ферстаппен
Алонсо: Соперникам британцев в Ф1 формируют негативный образ
Формула 1

Алонсо: Соперникам британцев в Ф1 формируют негативный образ

Полмашины. На чем Ферстаппен провел гонку в Венгрии Гран При Венгрии
Формула 1

Полмашины. На чем Ферстаппен провел гонку в Венгрии

Honda попробует спасти поврежденный мотор Ферстаппена Гран При Венгрии
Формула 1

Honda попробует спасти поврежденный мотор Ферстаппена

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Почему Перес сдал в последних гонках? Его бывший напарник ответил
Формула 1

Почему Перес сдал в последних гонках? Его бывший напарник ответил

Марко назвал вздором слухи о приказе FIA снизить мощность Honda
Формула 1

Марко назвал вздором слухи о приказе FIA снизить мощность Honda

Марко о Гасли: Или переведем в Red Bull, или отпустим
Формула 1

Марко о Гасли: Или переведем в Red Bull, или отпустим

Самое читаемое Сегодня

Ferrari хочет перехода Ф1 на 4-цилиндровые моторы. Renault против
Формула 1 Формула 1

Ferrari хочет перехода Ф1 на 4-цилиндровые моторы. Renault против

У Цуноды появился серьезный конкурент в споре за место в AlphaTauri
Формула 1 Формула 1

У Цуноды появился серьезный конкурент в споре за место в AlphaTauri

Ньюи: На отчетах некоторых пилотов я сплю. С Максом не так
Формула 1 Формула 1

Ньюи: На отчетах некоторых пилотов я сплю. С Максом не так

Ральф Шумахер: История Боттаса в Mercedes закончена
Формула 1 Формула 1

Ральф Шумахер: История Боттаса в Mercedes закончена

«Бритни… Ой, то есть Нико!». Ферстаппен подколол Росберга
Формула 1 Формула 1

«Бритни… Ой, то есть Нико!». Ферстаппен подколол Росберга

Эрикссон взлетел в воздух на пути к победе в Нэшвилле
IndyCar IndyCar

Эрикссон взлетел в воздух на пути к победе в Нэшвилле

Алонсо: Соперникам британцев в Ф1 формируют негативный образ
Формула 1 Формула 1

Алонсо: Соперникам британцев в Ф1 формируют негативный образ

Марко о Гасли: Или переведем в Red Bull, или отпустим
Формула 1 Формула 1

Марко о Гасли: Или переведем в Red Bull, или отпустим

Самое важное:

Ньюи: На отчетах некоторых пилотов я сплю. С Максом не так
Формула 1 Формула 1

Ньюи: На отчетах некоторых пилотов я сплю. С Максом не так

Ferrari хочет перехода Ф1 на 4-цилиндровые моторы. Renault против
Формула 1 Формула 1

Ferrari хочет перехода Ф1 на 4-цилиндровые моторы. Renault против

У Цуноды появился серьезный конкурент в споре за место в AlphaTauri
Формула 1 Формула 1

У Цуноды появился серьезный конкурент в споре за место в AlphaTauri

McLaren выкупила команду IndyCar Schmidt Peterson
IndyCar IndyCar

McLaren выкупила команду IndyCar Schmidt Peterson

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.