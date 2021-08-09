Ньюи: На отчетах некоторых пилотов я сплю. С Максом не так

Технический директор Red Bull Эдриан Ньюи работает в Формуле 1 более 30 лет, а созданные им машины 10 раз выигрывали Кубок конструкторов. В этом году Red Bull впервые с 2013-го вернулся в борьбу за титул с Максом Ферстаппеном за рулем.

Ньюи особенно отметил умение голландца давать обратную связь по машине, которая помогает в ее доработке.

«Отчеты Ферстаппена очень хороши, – сказал Ньюи в подкасте Talking Bull. – В плане отчета гонщиков я видел все, и разнообразие огромно. Есть пилоты, которые говорят бесконечно, начиная рассказ со входа в первый поворот и заканчивая выходом из 20-го. Лично я к концу их рассказала теряю концентрацию и засыпаю!

А вот Макс очень хорошо рассказывает о ключевых деталях, которые могут сделать машину быстрее».

Ньюи также похвалил пилотажные навыки Ферстаппена: «У него стальная хватка, которая нужна любому чемпиону. Он умеет зарыться в работу и двигаться вперед, несмотря на проблемы. Если на каком-то этапе дела идут плохо, он умеет оставить это позади и сосредоточиться на следующем Гран При.

У него превосходные навыки пилота и он исключительно хорош на так называемой нейтральной машине. То есть на такой, где задок немного болтается».

Отметим, что длинными отчетами и проблемами с подвижным задком машины известен Себастьян Феттель, который вместе с Red Bull и Ньюи четыре раза становился чемпионом мира.