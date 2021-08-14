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Ньюи: Добились прорыва в 2021-м благодаря проблемам в 2020-м

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, главный редактор

Конструктор привел очередной пример того, как ошибки могут в итоге привести к успеху

Ньюи: Добились прорыва в 2021-м благодаря проблемам в 2020-м

Оказаться на равных с Mercedes в нынешнем сезоне команде Red Bull помогли просчеты, допущенные при создании прошлогоднего болида. Такое заявление сделал технический директор австрийского коллектива Эдриан Ньюи, недавно ставший гостем Talking Bull – официального подкаста команды.

«Если отмотать немного назад, то в момент перехода от RB15 [машины 2019 года] к прошлогоднему RB16, в автомобиле было кое-что, с чем мы не смогли до конца разобраться, что мы не смогли до конца понять», – в частности рассказал легендарный конструктор.

Напомним, что уже на предсезонных тестах Макс Ферстаппен и Алекс Элбон теряли контроль над машиной заметно чаще своих соперников – да и по ходу сезона эксперты заявляли, что автомобиль Red Bull является весьма нервным и капризным.

Вот что писали об этом год назад:

«Даже с результатами испытаний в аэродинамической трубе, наличии продвинутого симулятора и так далее все равно могут всплыть вещи, которые поставят вас в тупик. Именно это и произошло в начале 2020 года. И у нас ушло определенное время, чтобы со всем разобраться».

Ньюи не уточнил, в какой именно период команда «разобралась» с возникшими проблемами. Возможно, речь идет о весне и лете до начала сезона (стартовавшего, напомним, в июле). Так как сложно говорить о каком-либо провале Red Bull в дебютных Гран При 2020 года: после схода на первой гонке сезона из-за поломки Макс Ферстаппен 6 раз подряд финишировал на подиуме (в т.ч. одержав одну победу).

«У этих проблем был бонус, – продолжил Ньюи. – Разбираясь с ними, мы получили информацию, которую не получили бы, если бы не столкнулись с этими неприятностями. Получается, что ошибки иногда могут принести больше пользы, чем успехи».

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Элбон приехал на этап IndyCar поболтать с Грожаном

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Элбон приехал на этап IndyCar поболтать с Грожаном

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