«Нынешние машины Ф1 тяжелы и инертны». Финальная часть большого интервью Феттеля
В заключительной части интервью Motorsport.com Себастьян рассказал о том, что не устраивает его в современной Ф1, а также поделился мнением об особенностях выступлений за Ferrari
Это завершающая публикация по итогам беседы Себастьяна Феттеля с Роберто Кинкеро, главным редактором итальянской версии Motorsport.com. Разговор состоялся в четверг в паддоке трассы в Мельбурне. Предыдущие части интервью можно прочитать здесь:
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Себ, по ходу карьеры ты пилотировал множество разных машин Ф1. При этом с самого начала гибридной эры можно было услышать от тебя негативные отзывы о технике. Почему?
Мне думается, что современные машины феноменальны с точки зрения прижимной силы. Когда понимаешь, на что они способны, это просто невероятно. Им по силам преодолевать среднескоростные повороты на потрясающей скорости.
Но в Формуле 1 немало и медленных участков со сменой направления, это шпильки и «эски». И вот в них ты отчетливо ощущаешь, насколько же нынешние машины тяжелые. Как по мне, прижимной силы должно быть чуть меньше. При этом время круга вовсе не вырастет, а возможно, даже улучшится.
Но такой подход был избран для турбоэры, потом были добавлены усиленные меры безопасности – и сейчас, как я понимаю, возврат назад уже невозможен.
При этом только Halo весит 10 кг. Наверное, систему можно сделать легче, сохранив ту же прочность. Есть и еще несколько мест, где возможно облегчение. Но вообще с точки зрения гонщика машины весом 600-620 кг, какие были у нас прежде, гораздо интереснее в плане ощущений, если сравнивать с нынешними 750-килограммовыми.
Действительно ли масса машины так серьезно сказывается на ощущениях от пилотирования?
Да, они стали совсем другими. Когда ты начинаешь с картинга, то тебя прежде всего потрясает не мощность – она совсем невелика, – а соотношение лошадиных сил и массы. Именно картинг дает тебе ощущение того, как ехать быстро, пусть даже там вообще нет аэродинамики. Именно это чувство мы в какой-то степени подрастеряли сейчас. Вместо этого ты чувствуешь, как машина тяжела и инертна.
Себастьян Феттель за рулем карта, 2019 год
Ты оставил себе в коллекции какие-то машины, на которых ездил?
Мне вообще нравится коллекционирование, идет ли речь о гоночных автомобилях или других объектах из прошлого. А наш спорт привлекает меня далеко не только теми моментами, когда сидишь за рулем. Так что да, к счастью, у меня есть пара машин.
Гибридные или более ранние?
На нынешних по-прежнему невозможно поездить в свое удовольствие. Если найти шасси 2010 или 2011 года, то все сложно, но возможность посидеть за рулем все же есть. Достаточно помощи трех-четырех человек. Чтобы что-то сделать с машиной последнего поколения, вам нужна бригада из трех десятков сотрудников.
Ты уже пять лет выступаешь за итальянскую команду. Как тебе ее подход к работе?
Кое-что мне очень нравится, кое-что – не слишком. Но думаю, это касается любой страны. Думаю, что у итальянцев и немцев разные взгляды на прелести жизни. Достаточно посмотреть на кухню. В Италии социальная культура в этом отношении совсем не такая, как у других.
Они любят собраться вместе, наслаждаться едой, делиться позитивными эмоциями за общим столом, забыв обо всем вокруг. Думаю, это очень сильный и очень позитивный фактор. Правда, меня здесь сложно назвать идеальным судьей. Не могу сказать, что я полностью на немецких позициях или полностью на итальянских. Скорее, где-то между.
Себастьян Феттель, Ferrari
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Между Италией и Германией находится Швейцария. Выходит, ты оттуда?
Получается, так (улыбается). Если же возвращаться к вопросу, то сила Ferrari, конечно же, в той страсти, которую вызывает эта команда. Именно она придает дополнительные силы тем, кто здесь работает, побуждая изо дня в день целиком отдавать себя.
Все в команде дышит легендой бренда, и у всех, думаю, есть желание вписать свою страницу в историю. Можно прямо-таки ощутить многочисленные итальянские привычки и традиции. В то же время, это очень современная команда.
Те, кто считают Италию лишь страной традиций, ошибаются. Люди здесь нацелены в будущее, у нас в команде множество талантливой молодежи. Это прекрасные ребята с прекрасными идеями. Жаль, что пока нам не удалось добиться результатов, которые подтвердили бы мои слова. Но в этом я вижу повод продолжать работать с полной самоотдачей, поскольку верю: рано или поздно я добьюсь своего.
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Роберто Кинкеро
«Нынешние машины Ф1 тяжелы и инертны». Финальная часть большого интервью Феттеля
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