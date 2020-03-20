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Формула 1 / Гран При Австралии / Интервью

«Нынешние машины Ф1 тяжелы и инертны». Финальная часть большого интервью Феттеля

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«Нынешние машины Ф1 тяжелы и инертны». Финальная часть большого интервью Феттеля
Автор:
20 мар. 2020 г., 06:00

В заключительной части интервью Motorsport.com Себастьян рассказал о том, что не устраивает его в современной Ф1, а также поделился мнением об особенностях выступлений за Ferrari

Это завершающая публикация по итогам беседы Себастьяна Феттеля с Роберто Кинкеро, главным редактором итальянской версии Motorsport.com. Разговор состоялся в четверг в паддоке трассы в Мельбурне. Предыдущие части интервью можно прочитать здесь:

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Себ, по ходу карьеры ты пилотировал множество разных машин Ф1. При этом с самого начала гибридной эры можно было услышать от тебя негативные отзывы о технике. Почему?

Мне думается, что современные машины феноменальны с точки зрения прижимной силы. Когда понимаешь, на что они способны, это просто невероятно. Им по силам преодолевать среднескоростные повороты на потрясающей скорости. 

Но в Формуле 1 немало и медленных участков со сменой направления, это шпильки и «эски». И вот в них ты отчетливо ощущаешь, насколько же нынешние машины тяжелые. Как по мне, прижимной силы должно быть чуть меньше. При этом время круга вовсе не вырастет, а возможно, даже улучшится. 

Но такой подход был избран для турбоэры, потом были добавлены усиленные меры безопасности – и сейчас, как я понимаю, возврат назад уже невозможен. 

При этом только Halo весит 10 кг. Наверное, систему можно сделать легче, сохранив ту же прочность. Есть и еще несколько мест, где возможно облегчение. Но вообще с точки зрения гонщика машины весом 600-620 кг, какие были у нас прежде, гораздо интереснее в плане ощущений, если сравнивать с нынешними 750-килограммовыми.  

Действительно ли масса машины так серьезно сказывается на ощущениях от пилотирования?

Да, они стали совсем другими. Когда ты начинаешь с картинга, то тебя прежде всего потрясает не мощность – она совсем невелика, – а соотношение лошадиных сил и массы. Именно картинг дает тебе ощущение того, как ехать быстро, пусть даже там вообще нет аэродинамики. Именно это чувство мы в какой-то степени подрастеряли сейчас. Вместо этого ты чувствуешь, как машина тяжела и инертна.

Себастьян Феттель за рулем карта, 2019 год

Себастьян Феттель за рулем карта, 2019 год

Ты оставил себе в коллекции какие-то машины, на которых ездил?

Мне вообще нравится коллекционирование, идет ли речь о гоночных автомобилях или других объектах из прошлого. А наш спорт привлекает меня далеко не только теми моментами, когда сидишь за рулем. Так что да, к счастью, у меня есть пара машин. 

Гибридные или более ранние?

На нынешних по-прежнему невозможно поездить в свое удовольствие. Если найти шасси 2010 или 2011 года, то все сложно, но возможность посидеть за рулем все же есть. Достаточно помощи трех-четырех человек. Чтобы что-то сделать с машиной последнего поколения, вам нужна бригада из трех десятков сотрудников. 

Ты уже пять лет выступаешь за итальянскую команду. Как тебе ее подход к работе?

Кое-что мне очень нравится, кое-что – не слишком. Но думаю, это касается любой страны. Думаю, что у итальянцев и немцев разные взгляды на прелести жизни. Достаточно посмотреть на кухню. В Италии социальная культура в этом отношении совсем не такая, как у других.

Они любят собраться вместе, наслаждаться едой, делиться позитивными эмоциями за общим столом, забыв обо всем вокруг. Думаю, это очень сильный и очень позитивный фактор. Правда, меня здесь сложно назвать идеальным судьей. Не могу сказать, что я полностью на немецких позициях или полностью на итальянских. Скорее, где-то между.  

Себастьян Феттель, Ferrari

Себастьян Феттель, Ferrari

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Между Италией и Германией находится Швейцария. Выходит, ты оттуда?

Получается, так (улыбается). Если же возвращаться к вопросу, то сила Ferrari, конечно же, в той страсти, которую вызывает эта команда. Именно она придает дополнительные силы тем, кто здесь работает, побуждая изо дня в день целиком отдавать себя.

Все в команде дышит легендой бренда, и у всех, думаю, есть желание вписать свою страницу в историю. Можно прямо-таки ощутить многочисленные итальянские привычки и традиции. В то же время, это очень современная команда.   

Те, кто считают Италию лишь страной традиций, ошибаются. Люди здесь нацелены в будущее, у нас в команде множество талантливой молодежи. Это прекрасные ребята с прекрасными идеями. Жаль, что пока нам не удалось добиться результатов, которые подтвердили бы мои слова. Но в этом я вижу повод продолжать работать с полной самоотдачей, поскольку верю: рано или поздно я добьюсь своего. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австралии
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Роберто Кинкеро

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