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Формула 1 / Гран При Испании Новость

Де Врис дебютирует в Williams. Пока на тренировке в Барселоне

Голландский пилот впервые станет участником Гран При в рамках новых правил о привлечении новичков

Адам Купер
Автор:
Соавтор:
Нильс Дейкстерхейс
, редактор (Нидерланды)
Де Врис дебютирует в Williams. Пока на тренировке в Барселоне
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Действующий чемпион мира в Формуле Е и обладатель титула в Ф2 Ник де Врис заменит Алекса Элбона в первой сессии Гран При Испании. Выбор в пользу протеже Mercedes продиктован его опытом, а также тем, что Ник отвечает формальным критериям для новичков – он никогда прежде не выступал в Гран При. 

Правила 2022 года требуют от каждой команды Формулы 1 дважды по ходу сезона доверить свою машину дебютанту – пилоту, который провел не больше двух гонок за карьеру. За пять первых Гран При никто не использовал такую практику, так как важно было дать как можно больше времени за рулем основным гонщикам. 

27-летний де Врис пилотировал машины Ф1 только на тестах – в последний раз это было в конце 2021 года в Абу-Даби, когда он работал с Mercedes.

Однако эта история не так проста, как может показаться на первый взгляд. Известно, что Mercedes активно ищет для де Вриса возможность выступать в Ф1 в 2023 году. Прошлым летом голландца уже называли кандидатом на место в Williams.  

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На прошлой неделе в паддоке Майами ходили слухи, будто Ник может сменить Николя Латифи прямо по ходу нынешнего чемпионата – возможно, причиной для них стал визит голландца в Гроу для подгонки сиденья.  

Пока в самой команде комментируют лишь участие де Вриса в предстоящей тренировке. 

«Мы очень ждем этой возможности, – цитирует пресс-служба Williams главного гоночного инженера Дэйва Робсона. – Всегда здорово поработать с новым пилотом, получить свежее мнение о сильных и слабых сторонах машины. 

Опыт и профессионализм Ника очень помогут нам в пятницу, когда мы намерены провести несколько важных тестов до того, как за руль вернется Алекс». 

В минувшее воскресенье де Врис одержал вторую в сезоне победу в ФЕ, выиграв в Берлине. Гран При Испании стартует в Барселоне 20 мая.

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