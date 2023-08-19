«Нужны ли мне пинки под зад? Думаю, уже нет». Макс рассказал, откуда черпает мотивацию
Голландский гонщик заверил, что на очевидное превосходство над соперниками по Ф1 не сказалось на его желании добиваться новых успехов
Со стороны может показаться, что в нынешнем сезоне Формулы 1 успехи даются Максу Ферстаппену без особенных усилий: пилот Red Bull выиграл десять из 12 состоявшихся Гран При, в том числе восемь последних подряд.
Пока в паддоке заранее отдают гонщику титулы трех ближайших лет до смены регламента, сам он рассказал, что череда успехов не заставила его расслабиться и подходить к работе чуть менее напряженно.
«Думаю, ничего такого нет, – рассказал пилот. – По ходу сезона мы с командой набрали хороший ритм. Наоборот, с быстрой машиной находить мотивацию для каждого следующего уик-энда даже проще.
Но так было не всегда. Помню, в картинге я тоже постоянно выигрывал. Но там борьба была куда более упорной, и перед этапом я просто не мог допустить мысли, что смогу легко одержать победу. Малейшая ошибка могла все испортить.
Вот в то время мне периодически приходилось отвешивать самому себе пинки под зад. Помню, как порой я ленился на тренировках. Но со временем мне удалось научиться лучше справляться с этим».
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19
Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images
«Деньги не должны решать все»
Также Макс объяснил, почему в последнее время нередко критикует те новации, которые внедряет руководство Ф1. В частности, он не раз говорил, что не в восторге от идеи спринтерских гонок.
«Я поступаю так потому, что всегда любил наш спорт, – объяснил голландец. – Эта любовь до определенной степени сохраняется и сейчас. Я не всегда согласен с теми изменениями, которые мы видим, пусть они [боссы] и говорят, что делают это ради блага Ф1. Но не должно быть так, что все решают только деньги».
Он добавил: «Люди могут подумать, что я зарабатываю так много, что просто не вправе жаловаться. Но это вопрос не только заработка, но и восприятия вещей. Порой я думаю, что нагрузка становится избыточной. И тогда невольно приходит мысль: а стоит ли оно все того?».
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