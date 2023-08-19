«Нужны ли мне пинки под зад? Думаю, уже нет». Макс рассказал, откуда черпает мотивацию

Со стороны может показаться, что в нынешнем сезоне Формулы 1 успехи даются Максу Ферстаппену без особенных усилий: пилот Red Bull выиграл десять из 12 состоявшихся Гран При, в том числе восемь последних подряд.

Пока в паддоке заранее отдают гонщику титулы трех ближайших лет до смены регламента, сам он рассказал, что череда успехов не заставила его расслабиться и подходить к работе чуть менее напряженно.

«Думаю, ничего такого нет, – рассказал пилот. – По ходу сезона мы с командой набрали хороший ритм. Наоборот, с быстрой машиной находить мотивацию для каждого следующего уик-энда даже проще.

Но так было не всегда. Помню, в картинге я тоже постоянно выигрывал. Но там борьба была куда более упорной, и перед этапом я просто не мог допустить мысли, что смогу легко одержать победу. Малейшая ошибка могла все испортить.

Вот в то время мне периодически приходилось отвешивать самому себе пинки под зад. Помню, как порой я ленился на тренировках. Но со временем мне удалось научиться лучше справляться с этим».

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19 Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images

«Деньги не должны решать все»

Также Макс объяснил, почему в последнее время нередко критикует те новации, которые внедряет руководство Ф1. В частности, он не раз говорил, что не в восторге от идеи спринтерских гонок.

«Я поступаю так потому, что всегда любил наш спорт, – объяснил голландец. – Эта любовь до определенной степени сохраняется и сейчас. Я не всегда согласен с теми изменениями, которые мы видим, пусть они [боссы] и говорят, что делают это ради блага Ф1. Но не должно быть так, что все решают только деньги».

Он добавил: «Люди могут подумать, что я зарабатываю так много, что просто не вправе жаловаться. Но это вопрос не только заработка, но и восприятия вещей. Порой я думаю, что нагрузка становится избыточной. И тогда невольно приходит мысль: а стоит ли оно все того?».