Формула 1 рассчитывает перейти на новые силовые установки с 2025 года. И хотя уже ясно, что радикальных отличий от нынешних моторов ждать не приходится, определенные изменения в конструкции все же произойдут.

В частности, планируется отказаться от дорогих и капризных тепловых мотор-генераторов MGU-H, которые, к тому же, лишают двигатель громкого звука. За это Формулу 1 часто критикуют болельщики, которые еще помнят рев прежних «атмосферников», от которого на старте гонок тряслась земля.

Одним из главных сторонников возвращения громкости остается команда Red Bull, а вот глава Mercedes Тото Вольф недавно назвал такую перспективу нежелательной для спорта.

По его словам, слишком сильный звук двигателей может отпугнуть потенциальных спонсоров, которые увидят в нем отход от очень модного сейчас принципа экологической устойчивости.

Арбитром в этом споре выступил глава McLaren Зак Браун. Американец долгое время занимался в гонках спонсорскими вопросами, потому отлично знаком с этой темой.

«Самое важное для Формулы 1 – это общая устойчивость, – объяснил он. – Добиться ее можно множеством разных способов. И мне кажется, пока эта задача выполняется, спонсоры не будут озабочены.

Можно использовать в моторах возобновляемое топливо, электрическую энергию или гибридные технологии. Важно, чтобы Формула 1 оставалась на переднем крае технологического развития, а экологичность сейчас важна и для спорта, и для мира в целом».

Он добавил: «Думаю, если развивать тему, то для производителей элемент устойчивости очень важен в плане действий на рынке. И для их корпоративных партнеров тоже. Полагаю, даже сам продукт не вызывает у них такой озабоченности.

Но что будет, если Ф1 выберет себе направление развития, которое при своей экологичности не совпадет с направлением автомобильной индустрии? Мне кажется, болельщики и корпоративные партнеры вообще не заметят этого.

Нам же надо принимать во внимание запросы производителей. Они остаются одной из важнейших составляющих спорта, которые нам очень нужны».