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Формула 1 / Гран При Бельгии Новости

Нужно ли было давать очки за «гонку» в Спа? Мнения пилотов

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Ф1 выдала первой десятке по 50% очков

Нужно ли было давать очки за «гонку» в Спа? Мнения пилотов

Гран При Бельгии получился скандальным и спорным из-за того, что гонка по сути не состоялась – пилоты проехали два круга в режиме сейфти-кара, чтобы организаторы могли распределить между ними 50% очков. Само распределение очков тоже вызвало споры. 

Например, гонщик Ferrari Карлос Сайнс, которому досталось 0,5 балла за десятое место, считает начисление баллов ошибкой.

«Давать очки за гонку, которой не было, неправильно, – сказал испанец. – Если борьбы не было, то как можно раздавать очки?»

А вот Даниэль Риккардо из McLaren считает, что стартовавший с поула Макс Ферстаппен заслужил свои очки в любом случае:

«Честно говоря, не знаю, верное это было решение или нет. Но не раздать никаких очков было бы нечестно. Макс хорошо потрудился в субботу, взял поул и, вероятно, выиграл бы в таких погодных условиях, так как только у него была нормальная видимость. Не дать ему очков было бы нечестно».

Отметим, что сам Риккардо показал в Спа лучший результат в сезоне, став четвертым.

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