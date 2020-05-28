Ну и днища. Как регламент-2021 замедлит машины Формулы 1
Формула 1 нацелилась сохранить стабильность регламента на два ближайших сезона. Но все же не совсем
Одно из опасений участников чемпионата сейчас состоит в том, что неизбежный рост общей эффективности машин, а в частности прижимной силы – сдержать который в Ф1 еще не удавалось никому и никогда – приведет к повышению нагрузки на резину. Как известно, сами шины спецификации 2019 года сохранятся в чемпионате минимум до конца 2021-го.
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Единственной опцией для Pirelli остается давно известная практика повышения минимального давления в шинах. Но такой подход не нравится даже самим итальянцам, не говоря уже о командах. Компромиссом стало внесение небольших изменений в регламент, описывающий зону днища перед задними колесами.
В последнее время там активно процветает конструкторский поиск, и многочисленные прорези, бортики и отверстия ощутимо добавляют прижима в районе задних колес и диффузора.
Изменения в статье 3.7.2 Технического регламента Ф1 гласят, что внешняя кромка днища больше не будет параллельна оси машины. Теперь в передней части днище останется широким, но к задней станет сужаться (показано на иллюстрации выше).
Также скорректирована статья 3.7.10: теперь у конструкторов больше не будет возможности использовать «полностью закрытые отверстия» у края днища перед задними колесами, которые появились в 2017 году.
Несмотря на то, что традиционные диагональные прорези в этом месте имеют небольшой размер, они важны с точки зрения аэродинамики, так как позволяют потокам «запечатывать» пространство под днищем, не позволяя турбулентности от передних колес проникать туда.
Отверстия перед задними колесами аналогичным образом защищают диффузор от «грязного» воздуха, генерируемого задними колесами. Негативный эффект от него особенно заметен в поворотах, когда шина деформируется из-за боковой нагрузки.
Одновременно с описанными выше изменениями скорректированы нагрузочные тесты, чтобы у команд не было искушения компенсировать потери за счет слишком гибкого днища, которое на высокой скорости отклонялось бы вниз.
Точка приложения нагрузки, описанная в статье 3.9.2, перенесена на 50 мм, а максимальная деформация днища под нагрузкой уменьшена на 2 мм.
Понятно, что эти коррективы не скажутся на скорости машин радикальным образом. Более того, после введения ограничений конструкторы наверняка найдут какие-то новые решения. Однако можно ожидать, что в ближайшее время в этой области машины точно не будет резкой прибавки в прижимной силе, и резина продолжит работать в прежних условиях. Что, собственно, и было главной целью.
Предлагаем вам вспомнить решения, которые команды применяли по ходу последних сезонов в той части днища, о которой шла речь.
Днище Ferrari SF70H, 2017 год
Фотограф: Джорджо Пиола
Скудерия оказалась в центре скандала, сделав большую прорезь у передней части понтонов (выделена желтым). Соперники указали, что отделенный ей участок днища на трассе изгибается вниз, и FIA обязала команду установить металлический фиксатор (показан стрелкой). Обратите внимание, что эта прорезо подпадает под определение «полностью закрытой», так как она не видна при взгляде сверху. Такие разрешили размешать на внешних 100 мм днища с 2017 года.
Варианты днища Ferrari SF71H, 2018 год
Фотограф: Джорджо Пиола
В зависимости от трассы Ferrari использовала несколько вариантов прорезей – от трех до шести разной формы. Все они также «полностью закрыты».
Варианты днища Ferrari SF71H, Гран При Японии 2018 года
Фотограф: Джорджо Пиола
На «Сузуке» команда опробовала вариант с более длинной последней прорезью.
Детали днища Ferrari SF90, 2019 год
Фотограф: Джорджо Пиола
С течением времени сложность проработки и количество деталей, как водится, выросли. К 2019 году у Ferrari уже была целая россыпь всевозможных элементов разных форм и размеров перед задними колесами.
Детали днища McLaren MCL32, 2017 год
Фотограф: Джорджо Пиола
McLaren одной из первых стала использовать длинную продольную прорезь, паралельную краю днища.
Детали днища Toro Rosso STR12, 2017 год
Фотограф: Джорджо Пиола
В том же сезоне-2017 аналогичное решение появилось и у Toro Rosso.
Детали днища Mercedes F1 W08, 2017 год
Фотограф: Джорджо Пиола
На примере Mercedes хорошо видно, как подобная прорезь работает (выделена желтым) в сочетании с «лезвиями» у передней кромки днища.
Сравнение днища машин Ф1, 2020-21 годы
Фотограф: Камиль Де Бастиани
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Мэтт Сомерфилд