Ну и днища. Как регламент-2021 замедлит машины Формулы 1

Одно из опасений участников чемпионата сейчас состоит в том, что неизбежный рост общей эффективности машин, а в частности прижимной силы – сдержать который в Ф1 еще не удавалось никому и никогда – приведет к повышению нагрузки на резину. Как известно, сами шины спецификации 2019 года сохранятся в чемпионате минимум до конца 2021-го.

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Единственной опцией для Pirelli остается давно известная практика повышения минимального давления в шинах. Но такой подход не нравится даже самим итальянцам, не говоря уже о командах. Компромиссом стало внесение небольших изменений в регламент, описывающий зону днища перед задними колесами.

В последнее время там активно процветает конструкторский поиск, и многочисленные прорези, бортики и отверстия ощутимо добавляют прижима в районе задних колес и диффузора.

Изменения в статье 3.7.2 Технического регламента Ф1 гласят, что внешняя кромка днища больше не будет параллельна оси машины. Теперь в передней части днище останется широким, но к задней станет сужаться (показано на иллюстрации выше).

Также скорректирована статья 3.7.10: теперь у конструкторов больше не будет возможности использовать «полностью закрытые отверстия» у края днища перед задними колесами, которые появились в 2017 году.

Несмотря на то, что традиционные диагональные прорези в этом месте имеют небольшой размер, они важны с точки зрения аэродинамики, так как позволяют потокам «запечатывать» пространство под днищем, не позволяя турбулентности от передних колес проникать туда.

Отверстия перед задними колесами аналогичным образом защищают диффузор от «грязного» воздуха, генерируемого задними колесами. Негативный эффект от него особенно заметен в поворотах, когда шина деформируется из-за боковой нагрузки.

Одновременно с описанными выше изменениями скорректированы нагрузочные тесты, чтобы у команд не было искушения компенсировать потери за счет слишком гибкого днища, которое на высокой скорости отклонялось бы вниз.

Точка приложения нагрузки, описанная в статье 3.9.2, перенесена на 50 мм, а максимальная деформация днища под нагрузкой уменьшена на 2 мм.

Понятно, что эти коррективы не скажутся на скорости машин радикальным образом. Более того, после введения ограничений конструкторы наверняка найдут какие-то новые решения. Однако можно ожидать, что в ближайшее время в этой области машины точно не будет резкой прибавки в прижимной силе, и резина продолжит работать в прежних условиях. Что, собственно, и было главной целью.

Предлагаем вам вспомнить решения, которые команды применяли по ходу последних сезонов в той части днища, о которой шла речь.