Техника Ф1: Еще 5 интересных решений, подсмотренных на тестах

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Этот материал является продолжением пятничной публикации в которой Джорджо Пиола и Мэтт Сомерфилд обратили внимание на различные примечательные мелочи, которые используют в конструкции своих шасси команды Ф1. Вот новые детали, которые им удалось отыскать на пит-лейне и в гаражах сахирской трассы.

За три дня мы увидели на машинах великое множество всевозможных матриц с датчиками, призванных собирать данные о воздушных потоках. На тестах перед стартом сезона эти конструкции порой принимают самые невероятные очертания и располагаются в весьма необычных местах.

Mercedes W14 Photo by: Giorgio Piola McLaren MCL60 detail Photo by: Giorgio Piola

Как правила, на матрице установлены многочисленные датчики Киля, которые фиксируют давление. Когда их много, это позволяет восстановить полную картину потоков.

На наших фото Mercedes установила матрицу перед задними колесами в области «бутылочного горлышка», тогда как McLaren использует более крупную «решетку» центральной части понтона.

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Alpine зимой внесла серьезные изменения в заднюю часть шасси. Речь, прежде всего, о смене тянущих рычагов в подвеске на толкатели, но и соседние с ними элементы были серьезно доработаны в интересах аэродинамики.

Заднее антикрыло Alpine A523 Фото: Джорджо Пиола

В таком ракурсе можно рассмотреть, что часть элементов подвески находится внутри кузовных панелей, а рычаги имеют очень высокие точки крепления к корпусу.

Несущее крыло на А523 состоит их двух плоскостей, которые сильно отличаются по форме. Верхняя установлена почти горизонтально, тогда как нижняя серьезно развернута.

Также обратите внимание на проработку внешних углов диффузора и контрольные наклейки (синего цвета) на Л-образном креплении пилона крыла. Они позволяют определить, до какой температуры нагревается эта область машины.

Серхио Перес за рулем Red Bull RB19 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Red Bull продолжила активно использовать аэродинамическую краску. На второй день ей покрыли рычаги передней подвески и боковину понтона. Фото сделано в тот момент, когда машина уже находилась на трассе какое-то время, и перемещение краски позволило увидеть картину воздушных потоков.

Карлос Сайнс за рулем Ferrari SF-23 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Ferrari использовала светло-зеленую краску в области задней подвески и «бутылочного горлышка» своей SF-23.

Передние тормоза Ferrari SF-23 Фото: Джорджо Пиола

Также в Маранелло реализовали решение, которое у многих соперников появилось уже по ходу сезона-2022. Речь о дополнительном углепластиковом кожухе для тормозного диска внутри традиционного внешнего «барабана».

Такой подход дает дополнительные инструменты контроля за передачей тепла и протеканием воздуха.

Детали задней части Alfa Romeo C43 Фото: Джорджо Пиола

Без кузовных панелей можно узнать чуть больше о компоновке внутренних узлов Alfa Romeo C43. Видны радиаторы, трубопроводы и другие детали. Интересно, что в Ф1, похоже, окончательно отказались от практики использования теплопроводящих покрытий для внутренних элементов.

Позади радиатора в понтоне оставлено свободное пространство. Если изучить фото машины на трассе, видно, что кузовная панель в этом месте могла бы более резко уходить вниз. Возможно, пустота нужна в интересах охлаждения, но более вероятно, что форма понтона продиктована соображениями аэродинамической эффективности.

Льюис Хэмилтон за рулем Mercedes F1 W14 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

На этом кадре можно выделить несколько примечательных конструктивных моментов Mercedes W14. В месте крепления рычагов передней подвески на боковине шасси сформирован диагональный выступ, позволяющий перенаправлять потоки вниз.

Понтон имеет прямоугольное входное отверстие для воздуха, после чего его поверхность сразу начинает опускаться к днищу, но при этом немного расширяется.

В средней части понтон имеет явный наклон наружу, чего нет ни у одной другой машины пелотона.

Наконец, большое количество швов указывает, что вместо единой крупной детали команда предпочла использовать разборную модульную конструкцию – это прямое следствие новой финансовой реальности, когда приходится экономить везде, где только можно.