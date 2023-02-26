Технический анализ Джорджо Пиолы
Топик

Технический анализ Джорджо Пиолы
Главная Фото Иллюстрации
Предыдущая / Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1 Следующая / Марко прокомментировал слухи о продаже AlphaTauri
Формула 1 / Февральские тесты в Бахрейне Самое интересное

Техника Ф1: Еще 5 интересных решений, подсмотренных на тестах

Пока команды Формулы 1 вели подготовку к новому сезону на трассе в Бахрейне, наши эксперты смогли отыскать в их машинах примечательные технические решения

Мэтт Сомерфилд
Автор:
, технический эксперт
Соавтор:
Джорджо Пиола
Техника Ф1: Еще 5 интересных решений, подсмотренных на тестах
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Этот материал является продолжением пятничной публикации в которой Джорджо Пиола и Мэтт Сомерфилд обратили внимание на различные примечательные мелочи, которые используют в конструкции своих шасси команды Ф1. Вот новые детали, которые им удалось отыскать на пит-лейне и в гаражах сахирской трассы.

Читайте также:

За три дня мы увидели на машинах великое множество всевозможных матриц с датчиками, призванных собирать данные о воздушных потоках. На тестах перед стартом сезона эти конструкции порой принимают самые невероятные очертания и располагаются в весьма необычных местах. 

Mercedes W14

Mercedes W14

Photo by: Giorgio Piola

McLaren MCL60 detail

McLaren MCL60 detail

Photo by: Giorgio Piola

Как правила, на матрице установлены многочисленные датчики Киля, которые фиксируют давление. Когда их много, это позволяет восстановить полную картину потоков. 

На наших фото Mercedes установила матрицу перед задними колесами в области «бутылочного горлышка», тогда как McLaren использует более крупную «решетку»  центральной части понтона.

Читайте также:

Alpine зимой внесла серьезные изменения в заднюю часть шасси. Речь, прежде всего, о смене тянущих рычагов в подвеске на толкатели, но и соседние с ними элементы были серьезно доработаны в интересах аэродинамики.

Читайте также:
Заднее антикрыло Alpine A523

Заднее антикрыло Alpine A523

Фото: Джорджо Пиола

В таком ракурсе можно рассмотреть, что часть элементов подвески находится внутри кузовных панелей, а рычаги имеют очень высокие точки крепления к корпусу. 

Несущее крыло на А523 состоит их двух плоскостей, которые сильно отличаются по форме. Верхняя установлена почти горизонтально, тогда как нижняя серьезно развернута. 

Также обратите внимание на проработку внешних углов диффузора и контрольные наклейки (синего цвета) на Л-образном креплении пилона крыла. Они позволяют определить, до какой температуры нагревается эта область машины.

Серхио Перес за рулем Red Bull RB19

Серхио Перес за рулем Red Bull RB19

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Red Bull продолжила активно использовать аэродинамическую краску. На второй день ей покрыли рычаги передней подвески и боковину понтона. Фото сделано в тот момент, когда машина уже находилась на трассе какое-то время, и перемещение краски позволило увидеть картину воздушных потоков.

Карлос Сайнс за рулем Ferrari SF-23

Карлос Сайнс за рулем Ferrari SF-23

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Ferrari использовала светло-зеленую краску в области задней подвески и «бутылочного горлышка» своей SF-23.

Передние тормоза Ferrari SF-23

Передние тормоза Ferrari SF-23

Фото: Джорджо Пиола

Также в Маранелло реализовали решение, которое у многих соперников появилось уже по ходу сезона-2022. Речь о дополнительном углепластиковом кожухе для тормозного диска внутри традиционного внешнего «барабана».

Такой подход дает дополнительные инструменты контроля за передачей тепла и протеканием воздуха.

Читайте также:
Детали задней части Alfa Romeo C43

Детали задней части Alfa Romeo C43

Фото: Джорджо Пиола

Без кузовных панелей можно узнать чуть больше о компоновке внутренних узлов Alfa Romeo C43. Видны радиаторы, трубопроводы и другие детали. Интересно, что в Ф1, похоже, окончательно отказались от практики использования теплопроводящих покрытий для внутренних элементов.

Позади радиатора в понтоне оставлено свободное пространство. Если изучить фото машины на трассе, видно, что кузовная панель в этом месте могла бы более резко уходить вниз. Возможно, пустота нужна в интересах охлаждения, но более вероятно, что форма понтона продиктована соображениями аэродинамической эффективности. 

Читайте также:
Льюис Хэмилтон за рулем Mercedes F1 W14

Льюис Хэмилтон за рулем Mercedes F1 W14

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

На этом кадре можно выделить несколько примечательных конструктивных моментов Mercedes W14. В месте крепления рычагов передней подвески на боковине шасси сформирован диагональный выступ, позволяющий перенаправлять потоки вниз. 

Понтон имеет прямоугольное входное отверстие для воздуха, после чего его поверхность сразу начинает опускаться к днищу, но при этом немного расширяется. 

В средней части понтон имеет явный наклон наружу, чего нет ни у одной другой машины пелотона. 

Наконец, большое количество швов указывает, что вместо единой крупной детали команда предпочла использовать разборную модульную конструкцию – это прямое следствие новой финансовой реальности, когда приходится экономить везде, где только можно.

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1

Марко прокомментировал слухи о продаже AlphaTauri
Мэтт Сомерфилд Больше от
Мэтт Сомерфилд
Техника Ф1: 5 важных мелочей, которые удалось рассмотреть на тестах

Техника Ф1: 5 важных мелочей, которые удалось рассмотреть на тестах

Формула 1
Февральские тесты в Бахрейне

Техника Ф1: 5 важных мелочей, которые удалось рассмотреть на тестах Техника Ф1: 5 важных мелочей, которые удалось рассмотреть на тестах

Технический анализ: почему Red Bull так старательно прятала RB19

Технический анализ: почему Red Bull так старательно прятала RB19

Формула 1

Технический анализ: почему Red Bull так старательно прятала RB19 Технический анализ: почему Red Bull так старательно прятала RB19

Технический анализ: как Alpine доработала свою машину за зиму

Технический анализ: как Alpine доработала свою машину за зиму

Формула 1
Презентация Alpine

Технический анализ: как Alpine доработала свою машину за зиму Технический анализ: как Alpine доработала свою машину за зиму

Самое важное:

Анализ: что мы узнали о реальном темпе команд на тестах в Бахрейне

Анализ: что мы узнали о реальном темпе команд на тестах в Бахрейне

Формула 1

Анализ: что мы узнали о реальном темпе команд на тестах в Бахрейне Анализ: что мы узнали о реальном темпе команд на тестах в Бахрейне

Марко прокомментировал слухи о продаже AlphaTauri

Марко прокомментировал слухи о продаже AlphaTauri

Формула 1

Марко прокомментировал слухи о продаже AlphaTauri Марко прокомментировал слухи о продаже AlphaTauri

Техника Ф1: Еще 5 интересных решений, подсмотренных на тестах

Техника Ф1: Еще 5 интересных решений, подсмотренных на тестах

Формула 1

Техника Ф1: Еще 5 интересных решений, подсмотренных на тестах Техника Ф1: Еще 5 интересных решений, подсмотренных на тестах

Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1

Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1

Формула 1

Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1 Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.