Новым руководителем McLaren стал инженер Шумахера, Кими и Алонсо
Команду из Уокинга возглавил ее бывший гоночный директор Андреа Стелла
Вторник выдался насыщенным днем для поклонников Формулы 1. Утром стало официально известно о переходе Фредерика Вассера из Alfa Romeo в Ferrari, а чуть позже Андреас Зайдль покинул пост главы McLaren, чтобы заняться гоночной программой Audi в Ф1.
В отличие от Alfa, в этом случае сразу была озвучена замена: McLaren сообщила, что место ушедшего немца займет исполнительный директор Андреа Стелла.
51-летний итальянец имеет степень доктора физических наук, он работает в Ф1 с 2000 года. Первой командой для Андреа стала Ferrari, где он работал в бригаде Михаэля Шумахера и Кими Райкконена, а с 2009 года стал гоночным инженером финна.
С 2010-го он работал в Скудерии с Фернандо Алонсо, и пять лет спустя вслед за гонщиком перешел в McLaren, где стал главным гоночным инженером, а с 2019-го и гоночным директором (строго говоря, его должность называлась «исполнительный директор по вопросам гонок»).
Вместе с Джеймсом Ки и Пирсом Тинном они сформировали технический штаб, который решал все вопросы, связанные с шасси и подчинялся напрямую Андреасу Зайдлю.
Андреа Стелла, руководитель McLaren F1, Зак Браун, генеральный директор McLaren Racing
Фото: McLaren
«Я считаю привилегией возможность стать руководителем команды, для меня это новый этап в McLaren F1, – сказал Стелла. – Я благодарен Заку [Брауну, генеральному директору] и совладельцам за веру в меня. Также спасибо всем коллегам, которые поддерживали меня по ходу карьеры.
Мы реалистично смотрим на ту работу, что ждет нас впереди. Нужно продвигаться вперед, но я исполнен радости и вдохновения по поводу предстоящего приключения с командой, где царят талант, опыт, гоночный дух и целеустремленность».
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