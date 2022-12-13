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Вторник выдался насыщенным днем для поклонников Формулы 1. Утром стало официально известно о переходе Фредерика Вассера из Alfa Romeo в Ferrari, а чуть позже Андреас Зайдль покинул пост главы McLaren, чтобы заняться гоночной программой Audi в Ф1.

В отличие от Alfa, в этом случае сразу была озвучена замена: McLaren сообщила, что место ушедшего немца займет исполнительный директор Андреа Стелла.

51-летний итальянец имеет степень доктора физических наук, он работает в Ф1 с 2000 года. Первой командой для Андреа стала Ferrari, где он работал в бригаде Михаэля Шумахера и Кими Райкконена, а с 2009 года стал гоночным инженером финна.

С 2010-го он работал в Скудерии с Фернандо Алонсо, и пять лет спустя вслед за гонщиком перешел в McLaren, где стал главным гоночным инженером, а с 2019-го и гоночным директором (строго говоря, его должность называлась «исполнительный директор по вопросам гонок»).

Вместе с Джеймсом Ки и Пирсом Тинном они сформировали технический штаб, который решал все вопросы, связанные с шасси и подчинялся напрямую Андреасу Зайдлю.

Андреа Стелла, руководитель McLaren F1, Зак Браун, генеральный директор McLaren Racing Фото: McLaren

«Я считаю привилегией возможность стать руководителем команды, для меня это новый этап в McLaren F1, – сказал Стелла. – Я благодарен Заку [Брауну, генеральному директору] и совладельцам за веру в меня. Также спасибо всем коллегам, которые поддерживали меня по ходу карьеры.

Мы реалистично смотрим на ту работу, что ждет нас впереди. Нужно продвигаться вперед, но я исполнен радости и вдохновения по поводу предстоящего приключения с командой, где царят талант, опыт, гоночный дух и целеустремленность».

Сезон-2022 McLaren завершила на пятом месте в Кубке конструкторов.