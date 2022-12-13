Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Предыдущая / Официально: Зайдль покинул McLaren и стал гендиректором Sauber Group Следующая / Анализ: что привело к лавине перестановок среди боссов команд Ф1
Формула 1 Новость

Новым руководителем McLaren стал инженер Шумахера, Кими и Алонсо

Команду из Уокинга возглавил ее бывший гоночный директор Андреа Стелла

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Новым руководителем McLaren стал инженер Шумахера, Кими и Алонсо
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Вторник выдался насыщенным днем для поклонников Формулы 1. Утром стало официально известно о переходе Фредерика Вассера из Alfa Romeo в Ferrari, а чуть позже Андреас Зайдль покинул пост главы McLaren, чтобы заняться гоночной программой Audi в Ф1.

В отличие от Alfa, в этом случае сразу была озвучена замена: McLaren сообщила, что место ушедшего немца займет исполнительный директор Андреа Стелла. 

51-летний итальянец имеет степень доктора физических наук, он работает в Ф1 с 2000 года. Первой командой для Андреа стала Ferrari, где он работал в бригаде Михаэля Шумахера и Кими Райкконена, а с 2009 года стал гоночным инженером финна. 

С 2010-го он работал в Скудерии с Фернандо Алонсо, и пять лет спустя вслед за гонщиком перешел в McLaren, где стал главным гоночным инженером, а с 2019-го и гоночным директором (строго говоря, его должность называлась «исполнительный директор по вопросам гонок»). 

Вместе с Джеймсом Ки и Пирсом Тинном они сформировали технический штаб, который решал все вопросы, связанные с шасси и подчинялся напрямую Андреасу Зайдлю.

Андреа Стелла, руководитель McLaren F1, Зак Браун, генеральный директор McLaren Racing

Андреа Стелла, руководитель McLaren F1, Зак Браун, генеральный директор McLaren Racing

Фото: McLaren

«Я считаю привилегией возможность стать руководителем команды, для меня это новый этап в McLaren F1, – сказал Стелла. – Я благодарен Заку [Брауну, генеральному директору] и совладельцам за веру в меня. Также спасибо всем коллегам, которые поддерживали меня по ходу карьеры.  

Мы реалистично смотрим на ту работу, что ждет нас впереди. Нужно продвигаться вперед, но я исполнен радости и вдохновения по поводу предстоящего приключения с командой, где царят талант, опыт, гоночный дух и целеустремленность».

Сезон-2022 McLaren завершила на пятом месте в Кубке конструкторов. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Официально: Зайдль покинул McLaren и стал гендиректором Sauber Group
Предыдущая новость

Официально: Зайдль покинул McLaren и стал гендиректором Sauber Group
Следующая новость

Анализ: что привело к лавине перестановок среди боссов команд Ф1

Анализ: что привело к лавине перестановок среди боссов команд Ф1
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Ferrari назвала Вассера своим новым руководителем
Формула 1

Ferrari назвала Вассера своим новым руководителем

Официально: Вассер оставил пост главы Alfa Romeo
Формула 1

Официально: Вассер оставил пост главы Alfa Romeo

СМИ: Квята заметили на тестах команды LMP2
WEC

СМИ: Квята заметили на тестах команды LMP2

McLaren Больше от
McLaren
«Он давно сказал про Audi». Браун раскрыл детали перехода Зайдля
Формула 1

«Он давно сказал про Audi». Браун раскрыл детали перехода Зайдля

Анализ: что привело к лавине перестановок среди боссов команд Ф1
Формула 1

Анализ: что привело к лавине перестановок среди боссов команд Ф1

Официально: Зайдль покинул McLaren и стал гендиректором Sauber Group
Формула 1

Официально: Зайдль покинул McLaren и стал гендиректором Sauber Group

Самое важное:

За что Williams уволила Капито? Ответ Ральфа Шумахера
Формула 1 Формула 1

За что Williams уволила Капито? Ответ Ральфа Шумахера

Популярный немецкий эксперт прокомментировал последние новости Ф1

«Он давно сказал про Audi». Браун раскрыл детали перехода Зайдля
Формула 1 Формула 1

«Он давно сказал про Audi». Браун раскрыл детали перехода Зайдля

Босс McLaren признался, что уже не один месяц знал о планах своего подчиненного уйти из команды

Анализ: что привело к лавине перестановок среди боссов команд Ф1
Формула 1 Формула 1

Анализ: что привело к лавине перестановок среди боссов команд Ф1

Спорт давно привык к «эффекту домино», когда речь идет о рынке пилотов. Но применительно к руководителям такого прежде не было. Слово Джонатану Ноблу

Команда Glickenhaus подтвердила участие в чемпионате WEC 2023 года
WEC WEC

Команда Glickenhaus подтвердила участие в чемпионате WEC 2023 года

Американский коллектив примет участие в новом сезоне марафонских гонок на своих гиперкарах

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.