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Формула 1 Новости

Новым руководителем Aston Martin в Ф1 стал выходец из Sauber

Автор:
, главный редактор

Специалист, который заменит Отмара Сафнауэра, до недавнего времени возглавлял гоночное отделение BMW

Новым руководителем Aston Martin в Ф1 стал выходец из Sauber

Выступающая в Формуле 1 команда Aston Martin объявила, что место руководителя команды (освободившееся после отставки Отмара Сафнауэра в начале января) занял Майк Крак.

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Эта фамилия не слишком много скажет большинству поклонников автоспорта. Хотя до недавнего времени специалист из Люксембурга был руководителем гоночного отделения BMW (куда входит также подразделение, отвечающее за выпуск серийных спорткаров), он был назначен на этот пост лишь весной 2020 года после пребывания на менее заметных должностях с 2014 года.

Впрочем, у Крака есть немалый опыт работы в Формуле 1. С 2001 по 2009 год люксембуржец работал инженером в команде Sauber, где в какой-то момент занимал пост главного инженера. После ухода из швейцарского коллектива и до прихода в BMW Крак также работал в Формуле 3, DTM и программе Porsche в гонках на выносливость (где был подчиненным нынешнего руководителя McLaren Андреаса Зайдля).

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Таким образом, ошибочной оказалась версия некоторых экспертов, что вчерашняя отставка исполнительного директора Alpine Марцина Будковского связана с переходом поляка в Aston Martin. 

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