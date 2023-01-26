Новым руководителем Alfa Romeo стал бывший менеджер Кубицы

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Предстоящий сезон станет для команды из Хинвиля во всех смыслах переходным. Она сохранит имя Alfa Romeo, но по сути это будет уже Sauber Audi. Немецкий концерн начал активную подготовку к дебюту в Ф1, который состоится в 2026 году. Он уже в этом сезоне выкупит часть акций команды, после чего будет наращивать свой пакет.

Возглавлявший Alfa Romeo несколько последних лет Фредерик Вассер зимой ушел в Ferrari, а назначенный на пост гендиректора гоночной программы Audi Андреас Зайдль, как было ясно изначально, займет более высокий пост и не будет иметь отношения к каждодневному руководству.

В четверг стало известно, что новым главой команды назначен Алессандро Аллюни Брави.

Более всего 48-летний итальянский специалист известен в качестве менеджера. Он работал с Пастором Мальдонадо, Стоффелем Вандорном и Робертом Кубицей, а последнее время входил в число руководителей Sauber Group.

Формально должность Аллюни Брави называется «представитель команды», однако текст сделанного анонса не оставляет сомнений, что именно он возглавит работу коллектива в переходной фазе.

«Я хочу поблагодарить Андреаса и совладельцев за веру в меня, – цитирует Алессандро пресс-служба. – Готов сделать все возможное, чтобы соответствовать их ожиданиям и как можно лучше представлять команду.

Я отлично понимаю, сколько работы ждет нас впереди, и с какими вызовами предстоит столкнуться. Я подхожу к этим задачам со спокойствием, зная, что являюсь частью сильной команды, которая со всем справится. Мы верим, что обладаем всем необходимым для будущих успехов».

Аллюни Брави присоединился к Sauber с 2017 года, а до того сделал успешную карьеру в молодежных сериях – он был руководителем Trident и тим-менеджером ART. Также известно о его прочных деловых связях с Николя Тодтом.

«Я рад назначению Алессандро на должность представителя команды вдобавок к тем функциям, которые он уже выполняет в качестве управляющего директора Группы Sauber, – добавил Зайдль. – Его огромный опыт работы в гонках обеспечит все инструменты, необходимые для успеха.

Он знает команду, в которой работает больше пяти лет, а это обеспечит стабильность на переходный период».

Источники Motorsport.com говорят, что с 2024 года, когда команда окончательно вернет себе имя Sauber, она скорее всего получит нового руководителя, назначенного Audi. Главным кандидатом считается бывший глава проекта «Четырех колец» в Формуле Е Аллан Макниш.