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Формула 1 / Декабрьские тесты в Абу-Даби Новости

Новым президентом FIA стал Мохаммед Бин Сулайем

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Впервые Международную автомобильную федерацию возглавит не европеец

Новым президентом FIA стал Мохаммед Бин Сулайем

В Международной автомобильной федерации подвели итоги выборов нового президента. Их победителем стал Мохаммед Бин Сулайем, который до сих пор являлся вице-президентом FIA по спорту.

Бин Сулайем сменит на посту президента FIA Жана Тодта, который возглавлял федерацию на протяжении 12 лет. За нового президента было отдано 61,6 голосов. Соперником Бин Сулайема выступал Грэм Стокер, который является исполнительным президентом FIA по автоспорту. Интересно, что оба кандидата считались людьми из команды Тодта.

Ранее Бин Сулайем становился первым арабом в высшем руководстве FIA. Теперь он будет первым в истории президентом федерации не европейского происхождения.

Новый президент родом из Арабских Эмиратов. Он начинал свою карьеру в автоспорте как раллист и 14 раз выигрывал Ближневосточный чемпионат по ралли прежде чем перейти на руководящие должности.

Также Бин Сулаейема считают одним из главных инициаторов появления в календаре Формулы 1 Гран При Абу-Даби. Подробнее о новом президенте FIA вы можете прочесть в нашем материале.

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