Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
51 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
65 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
79 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
107 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
114 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
128 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
135 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
149 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
163 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
170 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
184 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
198 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Новым директором Williams станет управленец из McLaren

Поделились
Комментарии
Новым директором Williams станет управленец из McLaren
Автор:
, Редактор Ф1
11 мая 2020 г., 11:31

Саймон Робертс перейдет в Williams. Британец долгое время работал в McLaren. 11 лет назад Робертс выстраивал организационные процессы в Force India

Управляющим директором команды Williams станет Саймон Робертс. Специалист приступит к работе 1 июня. До начала 2019 года Робертс занимал аналогичную должность в McLaren. Саймон работал в McLaren с 2003 года.

Единственным перерывом для британца стал сезон-2009, когда команда сдала его в аренду коллективу Force India. В тот момент McLaren продавала Force India несколько узлов для болида и индийская команда захотела расширить сотрудничество. Частью сделки стал временный переход квалифицированного персонала на работу в Force India. Робертс занялся выстраиванием организационных процессов; под его руководством команда завоевала свой первый подиум в Формуле 1.

Назначение управленца стало первым крупным кадровым решением в Williams за последний год. После того, как в начале 2019-го из команды ушел Пэдди Лоу, Williams не назначала никого на важные посты. Должность технического директора, которую занимал Лоу, остается вакантной: обязанности Пэдди поделили между действующими сотрудниками.

Фактическим руководителем гоночного коллектива останется Клэр Уильямс. Работа Саймона Робертса будет больше сосредоточена на внутрикомандном взаимодействии и текущих задачах; Клэр Уильямс продолжит отвечать за стратегические моменты и бизнес в целом.

Читайте также:

Следующая новость
Хэмилтон признался, что до карантина хотел пропустить сезон Формулы 1. Теперь не хочет

Предыдущая новость

Хэмилтон признался, что до карантина хотел пропустить сезон Формулы 1. Теперь не хочет
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren В Магазин , Williams
Автор Люк Смит

База данных

Гран При Австрии

Гран При Австрии

2 июл. - 5 июл.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Названы даты первых четырех гонок Формулы 1. Два Гран При пройдут в четверг

2
Формула 1

Хэмилтон признался, что до карантина хотел пропустить сезон Формулы 1. Теперь не хочет

3
Формула 1

Как менялся руль в Формуле 1: фотогалерея

4
Формула 1

Источник: Потеряв Сайнса, McLaren попробует заменить его Риккардо, а не Феттелем

5
Дакар

Голландские пожарные купили у де Роя гоночный грузовик. Теперь они выйдут на старт «Дакара»

Последние видео

Не та «Каталунья». Что если проехать трассу в Барселоне в альтернативном направлении? 01:38
Формула 1

Не та «Каталунья». Что если проехать трассу в Барселоне в альтернативном направлении?

Карантинный вариант. Как выглядит трасса в Венгрии в обратном направлении 01:35
Формула 1

Карантинный вариант. Как выглядит трасса в Венгрии в обратном направлении

Монреаль другими глазами. Что если проехать круг в Канаде задом наперед? 01:26
Формула 1

Монреаль другими глазами. Что если проехать круг в Канаде задом наперед?

Все машины Жиля Вильнёва в Формуле 1 01:45
Формула 1

Все машины Жиля Вильнёва в Формуле 1

Первые шаги звезд автоспорта – в документальном фильме «Герои» 03:18
Формула 1

Первые шаги звезд автоспорта – в документальном фильме «Герои»

Самое важное:

Новым директором Williams станет управленец из McLaren
F1

Новым директором Williams станет управленец из McLaren

Хэмилтон признался, что до карантина хотел пропустить сезон Формулы 1. Теперь не хочет
F1

Хэмилтон признался, что до карантина хотел пропустить сезон Формулы 1. Теперь не хочет

Почему Формула 1 не входит в программу Олимпиады
F1

Почему Формула 1 не входит в программу Олимпиады

Названы даты первых четырех гонок Формулы 1. Два Гран При пройдут в четверг
F1

Названы даты первых четырех гонок Формулы 1. Два Гран При пройдут в четверг

Расселл одержал дебютную победу в виртуальном Гран При Формулы 1
eSpt

Расселл одержал дебютную победу в виртуальном Гран При Формулы 1

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
3 сент. - 6 сент.
Билеты
17 сент. - 20 сент.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.