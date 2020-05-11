Новым директором Williams станет управленец из McLaren
Саймон Робертс перейдет в Williams. Британец долгое время работал в McLaren. 11 лет назад Робертс выстраивал организационные процессы в Force India
Управляющим директором команды Williams станет Саймон Робертс. Специалист приступит к работе 1 июня. До начала 2019 года Робертс занимал аналогичную должность в McLaren. Саймон работал в McLaren с 2003 года.
Единственным перерывом для британца стал сезон-2009, когда команда сдала его в аренду коллективу Force India. В тот момент McLaren продавала Force India несколько узлов для болида и индийская команда захотела расширить сотрудничество. Частью сделки стал временный переход квалифицированного персонала на работу в Force India. Робертс занялся выстраиванием организационных процессов; под его руководством команда завоевала свой первый подиум в Формуле 1.
Назначение управленца стало первым крупным кадровым решением в Williams за последний год. После того, как в начале 2019-го из команды ушел Пэдди Лоу, Williams не назначала никого на важные посты. Должность технического директора, которую занимал Лоу, остается вакантной: обязанности Пэдди поделили между действующими сотрудниками.
Фактическим руководителем гоночного коллектива останется Клэр Уильямс. Работа Саймона Робертса будет больше сосредоточена на внутрикомандном взаимодействии и текущих задачах; Клэр Уильямс продолжит отвечать за стратегические моменты и бизнес в целом.
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Новым директором Williams станет управленец из McLaren
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