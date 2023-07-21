Новым боссом Alpine стал бывший инженер Ferrari
Генеральный директор французской компании Лоран Росси покинул свой пост, его сменил Филипп Криеф
Росси оставался главой бренда, принадлежащего Renault, на протяжении всего того времени, что одноименная команда выступала в Ф1 после переименования перед сезоном 2021 года. Теперь его кресло займет бывший технический директор Alfa Romeo и глава инженерного департамента Ferrari* Филипп Криеф, который пришел в Alpine в марте этого года.
Также на какое-то время француз останется в компании вице-президентом по инженерным вопросам. Подчиняться он будет напрямую главе Renault Group Луке де Мео.
Росси, который занимал пост с января 2021 года, останется в структурах Renault и, как следует из официального заявления, «сфокусируется на специальных проектах, связанных с трансформацией Группы».
Лоран Росси, генеральный директор Alpine
Фото: Эрик Юниус
Ранее в структуре Alpine появилась отдельная должность вице-президента по спорту, которую занял главный моторист Renault F1 Бруно Фамен.
Лучшим результатом Alpine под руководством прежнего босса стала победа Эстебана Окона на венгерском Гран При 2021 года. В этом году Окон финишировал третьим в Монако, а команда идет на пятой строчке в Кубке конструкторов.
*в обоих случаях речь идет о компаниях, а не одноименных командах Ф1
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