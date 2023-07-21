Новым боссом Alpine стал бывший инженер Ferrari

Росси оставался главой бренда, принадлежащего Renault, на протяжении всего того времени, что одноименная команда выступала в Ф1 после переименования перед сезоном 2021 года. Теперь его кресло займет бывший технический директор Alfa Romeo и глава инженерного департамента Ferrari* Филипп Криеф, который пришел в Alpine в марте этого года.

Также на какое-то время француз останется в компании вице-президентом по инженерным вопросам. Подчиняться он будет напрямую главе Renault Group Луке де Мео.

Росси, который занимал пост с января 2021 года, останется в структурах Renault и, как следует из официального заявления, «сфокусируется на специальных проектах, связанных с трансформацией Группы».

Лоран Росси, генеральный директор Alpine Фото: Эрик Юниус

Ранее в структуре Alpine появилась отдельная должность вице-президента по спорту, которую занял главный моторист Renault F1 Бруно Фамен.

Лучшим результатом Alpine под руководством прежнего босса стала победа Эстебана Окона на венгерском Гран При 2021 года. В этом году Окон финишировал третьим в Монако, а команда идет на пятой строчке в Кубке конструкторов.

*в обоих случаях речь идет о компаниях, а не одноименных командах Ф1