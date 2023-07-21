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Новым боссом Alpine стал бывший инженер Ferrari

Генеральный директор французской компании Лоран Росси покинул свой пост, его сменил Филипп Криеф

Мэтт Кью
Автор:
Пьер Гасли, Alpine A523

Росси оставался главой бренда, принадлежащего Renault, на протяжении всего того времени, что одноименная команда выступала в Ф1 после переименования перед сезоном 2021 года. Теперь его кресло займет бывший технический директор Alfa Romeo и глава инженерного департамента Ferrari* Филипп Криеф, который пришел в Alpine в марте этого года. 

Также на какое-то время француз останется в компании вице-президентом по инженерным вопросам. Подчиняться он будет напрямую главе Renault Group Луке де Мео.

Росси, который занимал пост с января 2021 года, останется в структурах Renault и, как следует из официального заявления, «сфокусируется на специальных проектах, связанных с трансформацией Группы».

Лоран Росси, генеральный директор Alpine

Лоран Росси, генеральный директор Alpine

Фото: Эрик Юниус

Ранее в структуре Alpine появилась отдельная должность вице-президента по спорту, которую занял главный моторист Renault F1 Бруно Фамен. 

Лучшим результатом Alpine под руководством прежнего босса стала победа Эстебана Окона на венгерском Гран При 2021 года. В этом году Окон финишировал третьим в Монако, а команда идет на пятой строчке в Кубке конструкторов.  

*в обоих случаях речь идет о компаниях, а не одноименных командах Ф1

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Гран При Венгрии-2023: расписание, факты и статистика

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