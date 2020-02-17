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Формула 1 / Презентация Williams / Новость

Новый Williams – это доработанная версия прошлогодней машины. В команде этого не скрывают

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Комментарии
Новый Williams – это доработанная версия прошлогодней машины. В команде этого не скрывают
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
17 февр. 2020 г., 09:18

Британская команда решила не менять концепцию автомобиля-2019. Вместо создания нового болида в Williams сосредоточились на отдельных деталях

За прошлый сезон Williams набрала всего одно очко и завершила чемпионат на последнем месте в Кубке конструкторов. Несмотря на это в команде решили не менять фундаментальную концепцию прошлогодней машины при подготовке нового болида FW43. Вместо того, чтобы создать совершенно новый болид, в Гроу решили сосредоточиться на областях, за счет которых рассчитывают добиться наибольшего роста скорости машины.

«Мы уделили большое внимание понимаю слабых зон FW42 и тщательно выбирали, над какими частями машины работать, какие дадут наибольшую разницу в скорости при имеющихся у нас ресурсах, – сказал главный проектировщик Williams Даг Маккирнан. – Основная концепция FW43 продолжает линию развития FW42 без фундаментальных изменений. Главным показателем того, что мы на верном пути, будет корреляция между теми инструментами, что мы использовали про проектировке машины, и данными, которые получим на трассе.

Улучшения в аэродинамической трубе шли в разумном темпе, и мы добились существенных улучшений системы охлаждения. Команда разобралась с механическими проблемами, которые мешали нам в 2019-м, включая тормоза и общий вес машины. Мы добились хорошего прогресса в этих областях и продолжим работать над ними по ходу сезона».

Главный инженер Williams Адам Картер считает, что решение сосредоточиться на зонах, дающих наибольший прирост скорости, должно быть верным.

«Решение сохранить основную концепцию FW42 позволило тратить меньше ресурсов на разработку новых решений. Это дало команде проектировщиков возможность оптимизировать работу, что видно и в расположении компонентов, и в деталях. 

Сохранив ключевые параметры, мы не прерывали разработку аэродинамики, чтобы максимально эффективно использовать ресурсы. Перед стартом тестов и гоночного сезона самый важный показатель – прогресс в сравнении с собственными показателями вкупе с желанием сохранить недавно достигнутую рекордную надежность».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Презентация Williams
Команды Williams
Автор Джонатан Нобл

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