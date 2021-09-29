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Формула 1 / Гран При России Новости

Новый выпуск программы Motor.HOME: потоп в Сочи и ошибка Норриса

Автор:
, редактор

Разбор главных тем российского этапа Ф1, Ф2 и Ф3

Новый выпуск программы Motor.HOME: потоп в Сочи и ошибка Норриса

На платформе «Моторспорт.ТВ» вышел новый выпуск передачи Motor.HOME. Выпуск посвящен Гран При России, вместившему в себя заезды сразу трех серий. 

Темами программы стали потоп в Сочи, который сопровождал этап Формулы 1, выступление российских пилотов в младших сериях, тактический просчет Ландо Норриса, который лишил его победы на Гран При, а также прорыв Макса Ферстаппена с 20-го места на второе.

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