Новый выпуск программы Motor.HOME: потоп в Сочи и ошибка Норриса

На платформе «Моторспорт.ТВ» вышел новый выпуск передачи Motor.HOME. Выпуск посвящен Гран При России, вместившему в себя заезды сразу трех серий.

Темами программы стали потоп в Сочи, который сопровождал этап Формулы 1, выступление российских пилотов в младших сериях, тактический просчет Ландо Норриса, который лишил его победы на Гран При, а также прорыв Макса Ферстаппена с 20-го места на второе.