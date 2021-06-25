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Формула 1 / Гран При Венгрии Новости

Новый удар по Red Bull? FIA запретила сверхбыстрые пит-стопы

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Из соображений безопасности шины придется менять медленнее

Новый удар по Red Bull? FIA запретила сверхбыстрые пит-стопы

Начиная с Гран При Венгрии FIA введет новые правила проведения пит-стопов в Формуле 1. Федерация запретит сверхбыструю замену шин в интересах безопасности. 

К изменению правил привели жалобы на то, что некоторые команды проводят пит-стопы быстрее, чем можно сделать, в точности следуя нынешним правилам. Предполагается, что бить рекорды при замене шин этим командам помогает повышенное использование автоматических элементов. Конкретные команды не называются, однако на пяти из семи Гран При 2021 года быстрейшие пит-стопы были на счету Red Bull.

Под повышенным использованием автоматики понимают сигналы от датчиков при установке колес, которые заменяют человеческую реакцию. Технические правила гласят: «Устройства, которые используются для закрепления или открепления колес, могут работать только на сжатом воздухе либо азоте. Любые системы датчиков могут работать только пассивно».

Чтобы обеспечить выполнение этого правила, FIA потребует от команд делать на пит-стопах паузы, которые позволят проверить крепление колеса человеческим глазом, а не сенсором. Между тем, как гайка будет закручена, и опусканием домкрата, теперь должно пройти не менее 0,15 секунды. А между опусканием домкрата и сигналом, что пилот может ехать дальше, – 0,2 секунды.

FIA не впервые вводит правило, которое заставляет команды учитывать в своих действиях время человеческой реакции. Так, федерация следит за тем, чтобы после стартового сигнала машины трогались лишь через время, за которое сможет стартовать человек. Таким образом исключается работа специальной автоматики, которая могла бы запускать машину вместо пилота. 

Причем в случае стартовой процедуры FIA не раскрывает, старт с какой скоростью будет считаться нелегальным. Это сделано для того, чтобы команды не довели скорость стартов до минимально допустимого времени.

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