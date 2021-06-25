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Формула 1 Новости

Новый техдиректор Aston Martin не сможет сразу начать работать

Автор:
, Редактор Ф1

Red Bull не хочет сразу отдавать Фэллоуза соперникам

Новый техдиректор Aston Martin не сможет сразу начать работать

Вчера было объявлено, что глава отдела аэродинамики Red Bull Дэн Фэллоуз перейдет в Aston Martin на пост технического директора. Однако босс австрийской команды Кристиан Хорнер уточнил, что контракт Фэллоуза не позволит ему начать работу на новую команду в ближайшую пару лет.

В свою очередь, глава Aston Martin Отмар Сафнауэр рассказал, что вопрос с началом работу Фэллоуза прорабатывается. Сафнауэр отметил, что спешки в его команде нет.

«Мы работаем над этим, – сказал специалист. – Все на 100% подписано и одобрено. Вопрос только в сроках. Но у нас марафон, а не спринт. Важно нанимать подходящих людей. Лучше подождать их, чем нанять быстро того, кто нам не подойдет.

Важно найти единомышленников, добивающихся высоких результатов, и привести их в команду. Если придется подождать, то таков уж процесс».

В Aston Martin Фэллоуз войдет в число трех руководителей технических направлений под общим главенством Энди Грина.

Отметим, что ранее сама Red Bull переманила несколько мотористов из Mercedes и в немецкой команде тоже заявили, что тем придется какое-то время подождать до выхода на работу.

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