Новый техдиректор Aston Martin не сможет сразу начать работать

Вчера было объявлено, что глава отдела аэродинамики Red Bull Дэн Фэллоуз перейдет в Aston Martin на пост технического директора. Однако босс австрийской команды Кристиан Хорнер уточнил, что контракт Фэллоуза не позволит ему начать работу на новую команду в ближайшую пару лет.

В свою очередь, глава Aston Martin Отмар Сафнауэр рассказал, что вопрос с началом работу Фэллоуза прорабатывается. Сафнауэр отметил, что спешки в его команде нет.

«Мы работаем над этим, – сказал специалист. – Все на 100% подписано и одобрено. Вопрос только в сроках. Но у нас марафон, а не спринт. Важно нанимать подходящих людей. Лучше подождать их, чем нанять быстро того, кто нам не подойдет.

Важно найти единомышленников, добивающихся высоких результатов, и привести их в команду. Если придется подождать, то таков уж процесс».

В Aston Martin Фэллоуз войдет в число трех руководителей технических направлений под общим главенством Энди Грина.

Отметим, что ранее сама Red Bull переманила несколько мотористов из Mercedes и в немецкой команде тоже заявили, что тем придется какое-то время подождать до выхода на работу.