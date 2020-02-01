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Формула 1 / Новость

Новый спонсор принесет Mercedes 20 млн фунтов

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Новый спонсор принесет Mercedes 20 млн фунтов
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1 февр. 2020 г., 10:15

Как сообщает Financial Times, вскоре компания британского миллиардера Джима Рэтклиффа заключит сделку с чемпионской командой.

Спонсировать Mercedes собирается британская химическая компания Ineos, которая принадлежит одному из самых богатых людей Великобритании Джиму Рэтклиффу, чье состояние оценивается в 11,5 миллиарда долларов.

О сделке, вероятно, будет объявлено в течение нескольких недель. Планируется, что логотипы Ineos впервые появятся на машинах Mercedes на Гран При Австралии. Контракт с Ineos будет приносить Mercedes около 20 миллионов фунтов стерлингов в год. Для сравнения: спонсорские сделки с канадскими компаниями после контракта Williams с Николя Латифи, по неофициальной информации, принесут британской команде около 30 млн фунтов.

В последние годы Ineos активно инвестирует в спорт. Например, в прошлом году она приобрела французский футбольный клуб OGC Nice за 100 млн евро. Также компания владеет швейцарским футбольным клубом Lausanne Sports FC и британской шоссейной велокомандой Team Sky (которую переименовали в Team Ineos).

Ineos владеет нефтеперерабатывающими заводами и нефтяными и газовыми месторождениями в Северном море, а также планирует начать производство утилитарного внедорожника, вдохновленного Land Rover Defender.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes В Магазин
Автор Денис Буденков

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