Новый спонсор поможет Renault остаться в Ф1? Отвечает Абитбуль

Сегодня Renault объявила о партнерском контракте с логистической компанией DP World из ОАЭ. Такой шаг можно было счесть подтверждением того, что команда останется в Формуле 1 после 2020 года, но глава команды Сириль Абитбуль призвал не торопиться с выводами. В то же время, он назвал новый шаг оптимистичным.

«Это пойдет на пользу, это шаг в верном направлении, – сказал Абитбуль. – Мы говорили об этом зимой и продолжаем двигаться в нужную сторону. Но пока все не решено, нельзя ничего утверждать. Обсуждения продолжается, пока Договор согласия не подписан. Но мы будем рады правильному распределению денег, хорошим финансовым правилам. Надо разобраться еще с рядом противоречий, учесть экономическую ситуацию. Но пока все идет, как надо.

Я не могу подтвердить, что мы останемся в Ф1 на долгий срок, только благодаря этому партнерству. Но оно нам сильно поможет».

Действующий Договор согласия между командами и Ф1 истечет в конце 2020 года.