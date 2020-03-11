Новый спонсор поможет Renault остаться в Ф1? Отвечает Абитбуль
Глава французской команды полагает партнерский контракт шагом в нужную сторону.
Сегодня Renault объявила о партнерском контракте с логистической компанией DP World из ОАЭ. Такой шаг можно было счесть подтверждением того, что команда останется в Формуле 1 после 2020 года, но глава команды Сириль Абитбуль призвал не торопиться с выводами. В то же время, он назвал новый шаг оптимистичным.
«Это пойдет на пользу, это шаг в верном направлении, – сказал Абитбуль. – Мы говорили об этом зимой и продолжаем двигаться в нужную сторону. Но пока все не решено, нельзя ничего утверждать. Обсуждения продолжается, пока Договор согласия не подписан. Но мы будем рады правильному распределению денег, хорошим финансовым правилам. Надо разобраться еще с рядом противоречий, учесть экономическую ситуацию. Но пока все идет, как надо.
Я не могу подтвердить, что мы останемся в Ф1 на долгий срок, только благодаря этому партнерству. Но оно нам сильно поможет».
Действующий Договор согласия между командами и Ф1 истечет в конце 2020 года.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Джонатан Нобл
Новый спонсор поможет Renault остаться в Ф1? Отвечает Абитбуль
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