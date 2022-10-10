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Из-за сильного дождя японскую гонку спустя пару кругов после старта остановили красными флагами. Возобновить борьбу гонщики смогли только через два с лишним часа. Так как по регламенту с этого сезона общее время между стартом и финишем ограничено тремя часами, реальная борьба на трассе продолжалась около 40 минут.

Это привело к конфузу, так как все в паддоке полагали, что в этом случае начисляются неполные очки. Однако FIA вновь продемонстрировала свою власть, использовав вместо духа закона его букву. Очки были начислены в полном размере, что досрочно сделало Макса Ферстаппена чемпионом мира.

Такое развитие событий не очень понравилось командам, где были уверены, что специально скорректировали правила после прошлогоднего фарса в Спа, чтобы за частичную дистанцию пилоты получали частичные баллы.

Но, как оказалось, эта правовая коллизия была в воскресенье далеко не единственной. Вопрос вызвал и момент появления клетчатого флага.

Дело тут вот в чем. В правилах сказано, что если гонка (без учета остановок) длится уже два часа, то отмашку лидер получает не сразу, а после еще одного круга.

Статья 5.4 Спортивного регламента гласит: «Если два часа истекли до завершения полной запланированной дистанции, лидеру показывают клетчатый флаг в момент пересечения контрольной линии на круге, который следует за тем, по ходу которого закончились два часа времени – при условии, что это не приведет к увеличению общего количества кругов».

В некоторых командах заявили, что к истечению трех часов общего времени должен использоваться аналогичный подход. В частности, именно на это рассчитывали в Alpine, так как тогда Фернандо Алонсо успел бы опередить Себастьяна Феттеля, которому проиграл 0,011 секунды.

Спортивный директор Алан Пермейн объяснил: «Я считаю, что гонку остановили на круг раньше, чем требовалось. Когда Макс пересекал линию финиша, оставалось еще пять секунд. Они дали ему проехать следующий круг и показали клетчатый флаг. Я полагаю, если бы дирекция гонки действовала так, как мы ожидали, [Алонсо] успел бы обогнать Себастьяна».

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22, Фернандо Алонсо, Alpine A522 Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Alpine была не единственной, у кого возникли вопросы. Для Red Bull появление клетчатого флага также стало сюрпризом. По ходу дистанции Макса Ферстаппена ориентировали, что ему придется проехать еще круг.

получив отмашку, голландец успел в гоночном темпе завершить первый сектор и доехать до поворотов Дегнер, и только тогда гоночный инженер Джанпьеро Ламбьязе сказал ему: «Ок, Макс, там какое-то замешательство с тем, закончена ли гонка. Мы так поняли, что да. Просто возвращайся [на пит-лейн]».

Шарль Леклер тоже переспросил у Ferrari: «Уже всё?»

Далеко позади Даниэль Риккардо и вовсе продолжал атаковать на круге после клетчатого флага, будучи уверенным, что борьба продолжается.

Глава его команды McLaren Андреас Зайдль пояснил: «Клетчатый флаг показали вовремя, но мы видели, что Макс Ферстаппен продолжает ехать в гоночном темпе даже после линии финиша. Так что я сам не вполне понимал, что происходит.

Мы обсудили ситуацию [на командном мостике] и пришли к выводу, что флаг точно был. Но поскольку Макс атаковал, мы первоначально решили подстраховаться и тоже попросили пилотов не сбавлять темп, так как могли что-то упустить».

Формула 1 впервые останавливала гонку досрочно из-за истечения трех часов. Возможно, точный текст соответствующего пункта правил после японского прецедента также подвергнется корректировке.

Сейчас Статья 5.b гласит: «Если гонка приостановлена (как требует Статья 57), время этой приостановки учитывается при определении максимального общего времени гонки в три часа».

Тут нет никаких упоминаний дополнительного круга. Формально из этого следует, что клетчатый флаг надо показывать лидеру сразу по истечении трех часов. Именно так и произошло на «Сузуке».

Но это лишь усилило ощущение недовольства, возникшее из-за истории с очками. Так что всей Формуле 1 определенно стоит сделать верные выводы из прошедшего уик-энда.